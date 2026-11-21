JawaPos.com - Ajang penghargaan tahunan atau KBS Drama Awards 2026 mulai persiapkan malam puncaknya dengan mengumumkan tiga pembawa acara utama.

Jang Sung Kyu, Sooyoung, dan Moon Sang Min resmi dipercaya memandu perhelatan yang akan berlangsung pada penghujung tahun. Kombinasi presenter berpengalaman dan bintang muda ini diharapkan menghadirkan suasana menarik dalam perayaan industri drama Korea.

Menurut laporan Soompi, KBS telah mengonfirmasi ketiganya sebagai MC untuk acara yang dijadwalkan disiarkan secara langsung pada 31 Desember.

KBS Drama Awards menjadi momen untuk memberikan apresiasi kepada para aktor, aktris, serta tim produksi yang telah menghadirkan berbagai drama sepanjang tahun. Sejumlah karya dari drama sejarah, miniseri, drama akhir pekan, hingga serial harian akan menjadi bagian dari perayaan tersebut.

Bagi Jang Sung Kyu, kesempatan ini menjadi tahun keempat secara berturut-turut dirinya memandu KBS Drama Awards sejak 2023.

Presenter yang dikenal memiliki gaya bicara spontan dan humoris tersebut telah memiliki pengalaman membawakan berbagai program, mulai dari acara hiburan hingga program informasi. Kehadirannya kembali diharapkan mampu menjaga suasana acara tetap hidup dan menghibur.

Sementara itu, Sooyoung akan merasakan pengalaman pertamanya sebagai pembawa acara KBS Drama Awards.

Member Girls' Generation yang juga aktif sebagai aktris ini menjalani berbagai kegiatan sepanjang 2026, termasuk tampil dalam film OK! MADAM: BON VOYAGE dan pertunjukan teater The Merchant of Venice.

Ia juga telah dipastikan menjadi pemeran utama dalam drama akhir pekan KBS2 mendatang berjudul I Went to School yang dijadwalkan tayang pada 2027.

Moon Sang Min kembali dipercaya memandu acara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2024. Tahun ini, ia menarik perhatian melalui drama KBS2 To My Beloved Thief dengan memerankan Lee Yeol, Grand Prince Dowol.

Penampilannya yang menghadirkan dua sisi karakter, mulai dari romansa penuh humor hingga adegan emosional, mendapat sambutan positif dari penonton. Pengalaman tersebut menjadi bekal menarik untuk kembali berinteraksi dengan para bintang yang hadir di panggung penghargaan.

Dengan tiga karakter pembawa acara yang berbeda, KBS Drama Awards 2026 diperkirakan menjadi salah satu agenda hiburan Korea yang dinantikan menjelang pergantian tahun.

Jang Sung Kyu membawa pengalaman sebagai presenter, Sooyoung menghadirkan perspektif baru sebagai MC, sedangkan Moon Sang Min kembali dengan pengalamannya selama dua tahun terakhir.