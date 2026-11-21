JawaPos.com - Industri drama Korea kembali menghadirkan cerita olahraga dengan sentuhan komedi kehidupan sehari-hari. TVING resmi mengumumkan jajaran pemain untuk serial original terbarunya berjudul Sunning Baseball Club.

Drama ini akan dibintangi sejumlah aktor ternama, termasuk Oh Jung Se, Jeon Hye Jin, Park Ji Hwan, Gong Min Jung, Joo Jong Hyuk, Joo Hyun Young, Lee Sang Jin, dan Bae Yoon Kyung. Proyek tersebut dijadwalkan menyapa penonton pada 2027.

Menurut laporan Soompi, Sunning Baseball Club mengangkat kisah para pria berkeluarga yang mendapat izin dari istri mereka untuk mengikuti liga bisbol amatir setiap akhir pekan. Namun, tujuan utama mereka bukan sekadar memenangkan pertandingan.

Para anggota justru harus memastikan bisa pulang tepat waktu, sambil menemukan kembali semangat dan jati diri yang sempat terlupakan di tengah kesibukan kehidupan rumah tangga.

Oh Jung Se dipercaya memerankan Son Jung Ho, pelatih klub yang sebelumnya bekerja sebagai produser penyiaran.

Setelah kehilangan pekerjaannya, ia menemukan kebahagiaan dengan menonton pertandingan bisbol di rumah dan berusaha membangun kembali rasa percaya dirinya melalui klub amatir tersebut.

Sementara itu, Jeon Hye Jin berperan sebagai Kang So Jung, istrinya yang bekerja sebagai penulis program investigasi politik. Hubungan mereka digambarkan seperti pasangan yang juga menjadi sahabat, lengkap dengan pertengkaran kecil dan percakapan penuh humor.

Cerita semakin menarik dengan hadirnya Park Ji Hwan sebagai Park Hyun Cheol, pemilik restoran ayam goreng yang menjadi tempat berkumpul klub.

Ia memiliki istri bernama Choi Eun Joo, diperankan Gong Min Jung, seorang ibu bekerja yang sukses sebagai pegawai bank.

Di sisi lain, Joo Jong Hyuk dan Joo Hyun Young akan kembali dipertemukan sebagai pasangan suami istri yang baru menikah selama enam bulan.

Joo Jong Hyuk memerankan Yoon Sang Woo, mantan atlet bisbol saat SMP yang menjadi pemain andalan sekaligus shortstop tim.

Adapun Joo Hyun Young berperan sebagai Han Joo Ah, seorang guru taman kanak-kanak dengan kebiasaan menegur suaminya menggunakan suara yang menggemaskan.

Dua pemeran lainnya, Lee Sang Jin dan Bae Yoon Kyung, turut melengkapi cerita melalui karakter pasangan Lee Seung Min dan Kim Do Yeon.

Seung Min merupakan anggota tim yang selalu hadir dalam setiap pertandingan sekaligus membantu mengelola restoran milik ayahnya.

Istrinya, Do Yeon, bekerja sebagai pramugari dan dikenal memiliki penampilan serta kemampuan yang dikagumi rekan-rekannya. Kehidupan rumah tangga mereka yang selama ini berjalan dengan saling menghargai diperkirakan mengalami perubahan setelah bergabung dengan klub bisbol.

Hal menarik lainnya datang dari tim produksi di balik serial ini. Sunning Baseball Club mempertemukan kembali sutradara Min Jin Ki dan penulis naskah Yoon Ki Young, yang sebelumnya bekerja sama dalam serial komedi militer New Recruit.

Kali ini, keduanya membawa pendekatan cerita yang berbeda dengan menjadikan bisbol amatir sebagai latar untuk menggambarkan persahabatan, kehidupan pernikahan, dan perjuangan orang dewasa menemukan kembali kebahagiaan sederhana.