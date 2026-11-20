JawaPos.com - Kondisi aktor Ammar Zoni selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menjadi perhatian pihak keluarga. Ia dikabarkan mengalami kesulitan beristirahat karena keterbatasan ruang tahanan yang dinilai tidak sesuai dengan postur tubuhnya.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kesehatan Ammar dalam jangka panjang. Pihak keluarga khawatir kebiasaan tidur dengan posisi kaki tertekuk akibat ruangan sempit dapat mengganggu kondisi fisiknya.

"Ammar kan badannya tinggi, harus dipahami juga badannya gede. Tingginya hampir 2 meter, kalau nggak salah tingginya 190 lebih," ungkap Jon Matihas selaku pengacara Ammar Zoni.

Ukuran ruang tahanan yang ditempati Ammar Zoni yang sempit membuat sang aktor kesulitan mendapatkan posisi tidur yang nyaman. Kedua kakinya bahkan harus ditekuk agar bisa menyesuaikan dengan ruangan yang ditempatinya.

"Dia tidak bisa kakinya dalam posisi lurus, harus ditekuk. Kalau situasi itu terjadi dalam jangka panjang, keluarga khawatir bisa lumpuh," ungkapnya.

Menurut Jon Mathias, Ammar Zoni mengeluhkan terkait ruangan yang sempit sebenarnya bukan baru-baru ini saja. Sejak awal dijebloskan ke Nusakambangan, bintang sinetron 7 Manusia Harimau sudah mengeluhkannya.

"Itu keluhan sebulan sejak mulai masuk NK," ujar Jon Mathias.

Keluarga berharap kondisi fisik Ammar Zoni mendapat perhatian selama menjalani masa hukuman. Pemeriksaan kesehatan dan evaluasi terhadap fasilitas tempat tinggal menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan dasar narapidana tetap terpenuhi.

"Kalau lumpuh, kasihan. Masa depannya kan masih panjang, anaknya juga masih kecil-kecil," kata Jon Mathias.