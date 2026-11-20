JawaPos.com - Setelah jeda sekitar delapan tahun, grup musik legendaris asal Amerika Serikat, Guns N’ Roses siap kembali menyapa para penggemarnya di Tanah Air. Konser dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (21/11).

Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menerbitkan 82 visa terhadap personel dan kru pendukung band tersebut. Penerbitan visa ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan konser berskala internasional.

Seluruh tim dalam rombongan Guns N’ Roses mendapatkan fasilitas keimigrasian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mulai dari musisi yang tampil hingga tim produksi di balik panggung.

Sebanyak 82 visa tersebut terdiri atas Visa Kunjungan Penampilan Musik dengan indeks C7A untuk para penampil dan Visa Kunjungan Kru Penampilan Musik indeks C7B bagi kru produksi, serta ofisial yang terlibat dalam tur dunia mereka.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan proses penerbitan visa bagi musisi internasional kini semakin praktis melalui sistem elektronik atau e-visa.

Imigrasi menerapkan mekanisme pengajuan secara kolektif sehingga promotor sebagai penjamin dapat mengurus dokumen seluruh personel dan kru dalam satu kelompok pengajuan. Skema ini memungkinkan proses verifikasi berjalan lebih efisien tanpa mengabaikan ketentuan keimigrasian.

"Untuk mendukung kelancaran perhelatan konser berskala internasional, Imigrasi menerapkan skema penerbitan khusus melalui sistem e-visa bagi performer dan ofisialnya," kata Hendarsam dalam keterangannya.

"Proses verifikasi dilakukan secara kolektif dalam satu grup pengajuan oleh pihak promotor sebagai penjamin, sehingga jauh lebih cepat, praktis, dan memberikan kepastian hukum bagi para musisi maupun kru internasional yang akan tampil di Indonesia," imbuhnya.

Dukungan terhadap kedatangan rombongan Guns N’ Roses tidak berhenti pada penerbitan visa. Imigrasi juga menyiapkan optimalisasi pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya pada area kedatangan internasional di bandara.

Petugas memberikan pendampingan kepada personel dan kru agar dapat memanfaatkan fasilitas autogate, serta menyelesaikan deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan mempercepat proses pemeriksaan ketika rombongan tiba di Tanah Air. Dengan demikian, para musisi dan tim pendukung dapat menjalani prosedur kedatangan secara lebih nyaman dan efisien.

Kehadiran Guns N’ Roses juga memperlihatkan bahwa konser internasional memiliki daya tarik yang melampaui pasar penonton domestik. Imigrasi mencatat sekitar 2.000 tiket konser telah dibeli oleh penonton dari luar negeri, terutama dari kawasan regional.

Jumlah tersebut menunjukkan potensi pergerakan wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta bukan hanya untuk menyaksikan pertunjukan, tetapi juga berpeluang memanfaatkan berbagai layanan pariwisata selama berada di Tanah Air.

Konser Internasional Berpotensi Dorong Ekonomi Jakarta Konser musik berskala besar tidak hanya memberikan hiburan bagi penggemar, tetapi juga berpotensi menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Kehadiran penonton dari luar kota maupun luar negeri dapat meningkatkan kebutuhan akomodasi, transportasi, kuliner, hingga aktivitas belanja.

Efek tersebut turut membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di sekitar lokasi acara maupun kawasan wisata Jakarta.

Hendarsam mengatakan dukungan Imigrasi terhadap konser internasional merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam fasilitasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kelancaran penyelenggaraan acara kelas dunia dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila didukung pelayanan publik yang adaptif dan tetap mengedepankan pengawasan.

"Dukungan penuh yang kami berikan pada event musik internasional ini merupakan wujud nyata pelaksanaan salah satu fungsi utama Imigrasi, yakni sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ketika konser kelas dunia sukses digelar di Jakarta, akan tercipta multiplier effect yang menggerakkan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas," kata Hendarsam.

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