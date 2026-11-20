JawaPos.com - Lebih dari 5.000 pelari diperkirakan turut ambil bagian di ajang Sequis UI Ultra Run 2026 yang akan berlangsung pada 5-6 Desember 2026. Menariknya, event olahraga ini digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis FEB UI ke-76.

Donna Agnesia selaku

Brand Ambassador memberikan apresiasi atas antusiasme para pelari yang akan ikut berpartisipasi. Antusiasme itu mulai terlihat dari terpenuhinya kuota sehingga pendaftarannya telah ditutup.

"Aku sempat terkejut ya ternyata antusiasmenya tinggi banget, membludak. Pendaftarannya telah ditutup," ujar Donna Agnesia dalam jumpa pers di bilangan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Donna, setiap pelari harus melakukan persiapan sebelum hari H agar bisa lebih maksimal saat mengikuti ajang tersebut.

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Meski begitu, setiap peserta bisa jadi memiliki tujuan berbeda ketika mengikuti event lari. Sebagian ingin mencatatkan personal best, meningkatkan kecepatan, menempuh jarak lebih jauh, atau sekadar menantang diri sendiri untuk mencapai garis finis.

Karena itu, pencapaian seorang pelari tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jarak atau catatan waktu. Proses latihan, konsistensi, dan kemampuan menghadapi tantangan selama berlari juga menjadi bagian penting dari pengalaman tersebut.

"Dalam berlari, setiap orang memiliki target dan tantangannya masing-masing. Ada proses latihan yang harus dijalani, semangat yang perlu dijaga, stamina yang perlu dikelola, hingga tantangan untuk tetap konsisten ketika tubuh mulai lelah," kata Donna Agnesia.

Dia mengingatkan pentingnya menikmati setiap proses, mengenali kemampuan tubuh, dan tidak memaksakan diri demi mengejar target tertentu.

Donna Agnesia juga menyatakan, tema Freedom to Run memberikan ruang bagi setiap peserta untuk menikmati olahraga lari sesuai dengan kemampuan dan tujuan masing-masing tanpa harus membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain.

Sequis UI Ultra Run 2026 tidak hanya dirancang sebagai ajang kompetisi olahraga. Kegiatan yang diselenggarakan FEUI Runners di bawah naungan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) juga membawa misi sosial dan pendidikan.

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Pascasarjana Ilmu Manajemen FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menjelaskan bahwa sebagian dana yang terkumpul dari penyelenggaraan acara akan dialokasikan untuk Dana Abadi Universitas Indonesia dan Beasiswa ILUNI FEB UI #WhereWeBelong.

Alokasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan sekaligus mendukung pengembangan generasi masa depan.

"Melalui Sequis UI Ultra Run 2026, kami ingin menghadirkan wadah bagi komunitas dan masyarakat untuk berkontribusi melalui kegiatan positif yang menggabungkan semangat olahraga dengan kepedulian terhadap pendidikan," ujar Ubaidillah.

Mengusung tema Freedom to Run, kompetisi akan berlangsung dalam dua rangkaian, yakni Night Race dan Sunrise Race.

Rangkaian Night Race dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (5/12) malam dengan 5 kategori lomba yang menawarkan tantangan berbeda.

Berikut kategori Night Race:

1. Ultra Individual 70K: Peserta menempuh jarak 70 kilometer atau 10 putaran (loop).

2. Ultra Relay 5: Kompetisi estafet yang diikuti lima pelari dalam satu tim, dengan masing-masing peserta menempuh dua putaran.

3. Marathon: Peserta menyelesaikan enam putaran.

4. Half Marathon: Peserta menyelesaikan tiga putaran.

5. Individual 7K: Peserta menempuh satu putaran.

Sementara itu, Sunrise Race akan digelar pada Minggu (6/12) pagi melalui kategori Group 10. Dalam kategori ini, 10 pelari akan berlari bersama dalam satu putaran.

Keberagaman kategori tersebut memberikan kesempatan bagi pelari dengan berbagai tingkat pengalaman untuk berpartisipasi, baik secara individu maupun berkelompok.

"Keselamatan dan perlindungan merupakan hal penting dalam setiap aktivitas. Kami berharap acara ini dapat membuat pengalaman berlari semakin bermakna sekaligus memberikan perlindungan," ujarnya.

Di ajang Sequis UI Ultra Run 2026, PT Asuransi Jiwa Sequis Life hadir sebagai sponsor sekaligus memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) kepada seluruh peserta terdaftar.

Setiap pelari akan memperoleh uang pertanggungan sebesar Rp30 juta jika meninggal dunia akibat kecelakaan selama acara berlangsung pada 5-6 Desember.

President Director & CEO Sequis Life, Ted Margono, mengatakan bahwa menjaga kesehatan dan mempersiapkan perlindungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

"Melalui Sequis UI Ultra Run 2026, kami ingin mengajak masyarakat untuk terus bergerak aktif sekaligus semakin memahami pentingnya perlindungan diri. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik," ujar Ted Margono.