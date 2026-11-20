JawaPos.com - Penyanyi Bernadya Ribka dijadwalkan menggelar penampilan spesial di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, pada 10 Desember 2026.

Pertunjukan tersebut akan berlangsung secara intim dan memberikan akses khusus bagi pelanggan program membership yang menjadi bagian dari kolaborasi penyanyi tersebut dengan sebuah platform layanan digital.

Kesempatan menyaksikan penampilan Bernadya secara langsung ini bisa diperoleh melalui klaim tiket antrean yang dibuka pada 24 November 2026.

Akses tersebut ditujukan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai member program keanggotaan terkait.

Kolaborasi ini menjadi salah satu cara perusahaan layanan digital memperluas keuntungan program loyalitas.

Jika selama ini program membership identik dengan potongan harga dan gratis ongkos kirim, kini akses ke acara hiburan juga mulai menjadi bagian dari penawaran kepada pelanggan.

Dalam Grab bertajuk Benar Dia Jadi Member GrabUnlimited, Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri mengatakan, kolaborasi dengan Bernadya diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi para anggota.

"Tidak hanya memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna, kolaborasi spesial GrabUnlimited bersama Bernadya juga menghadirkan pengalaman yang sangat personal dan istimewa bagi para member," terang Melinda Savitri.

"Pengalaman ini menjadi nilai tambah dan memberikan manfaat yang lebih luas serta relevan dalam keseharian mereka," imbuh Melinda.

Rata-Rata Penghematan Diklaim Capai Rp 138 Ribu Berdasar analisis internal Grab hingga Juni 2026, anggota program tersebut rata-rata menghemat Rp 138.000 selama delapan minggu.

Angka itu dihitung dari penggunaan berbagai manfaat berlangganan.

Sebagai perbandingan, biaya keanggotaan dimulai dari Rp 9.000 untuk periode dua minggu. Namun, besaran penghematan setiap pengguna bergantung pada intensitas penggunaan layanan.

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Program membership tersebut juga diperluas melalui kerja sama dengan sejumlah mitra di luar layanan utama Grab.

Salah satunya dengan Traveloka, yang menyediakan diskon 10 persen untuk pemesanan hotel dengan potongan maksimal Rp 100.000 bagi pengguna baru.

Diskon 10 persen juga tersedia untuk layanan Traveloka Xperience, termasuk sejumlah aktivitas rekreasi seperti KidZania dan JungleLand.

Perluasan kerja sama ini mencakup kebutuhan yang lebih beragam, mulai dari perjalanan wisata hingga belanja perlengkapan rumah tangga.