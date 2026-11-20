JawaPos.com - Aktor Zikri Daulay merasakan tantangan cukup hebat saat menjalani syuting film horor terbaru, Pok Ame Ame. Dia menyebut, bermain film horor dan drama tantangannya sama sekali berbeda.

Bermain film horor bukan sekadar dituntut membangun karakter dan emosi. Kondisi lokasi syuting hingga kebutuhan teknis di lapangan pada saat proses pengambilan gambar dilakukan juga menjadi faktor menantang yang membuat proses produksi jadi lebih menguras tenaga.

Zikri Daulay mengakui lokasi syuting yang cukup ekstrem menjadi tantangan tersendiri pada saat terlibat dalam film horor. Mengingat sejumlah adegan harus dilakukan di lokasi dengan geografis terjal. Mulai dari tebing, jurang, hingga air terjun.

Kondisi itu diperparah lagi dengan suasana lokasi yang jauh dari keramaian. Apalagi, beberapa tempat yang digunakan untuk proses pengambilan gambar memiliki atmosfer yang menyeramkan.

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“Untuk lokasinya seram, cukup jauh, cukup terjal kayak jurang, ada air terjun, ada vila-vila yang memang cukup seram ya,” ujar Zikri Daulay.

Di samping harus menghadapi lokasi kurang menyenangkan, Zikri Daulay juga dituntut membangun chemistry dengan banyak pemain sekaligus. Pasalnya, sebagian besar adegan dalam film ini melibatkan sejumlah karakter sekaligus sehingga membutuhkan adanya kekompakan antarpemain.

"Nyatuin beberapa kepala karena adegan kebanyakan group shot, nggak yang sendiri-sendiri,” ujar kakak Syakir Daulay itu.

Zikri Daulay Jaga Fisik Selama Syuting Tantangan fisik menjadi hal yang sangat diperhatikan Zikri Daulay selama menjalani syuting film Pok Ame Ame. Ia mengaku perlu menjaga stamina agar tetap bugar, terutama ketika harus menjalani pengambilan gambar di lokasi dengan medan yang menantang.

Untuk mengantisipasi kelelahan,kecapekan atau bahkan drop, Zikri Daulay menyiapkan vitamin untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap prima. Selain itu, dia juga memastikan waktu istirahat tetap terpenuhi dengan baik.

Zikri menyebut, produksi film horor cenderung lebih melelahkan secara fisik dibandingkan film drama. Ia bahkan pernah mendengar pengalaman dari rekan sesama aktor yang mengalami kesurupan ketika menjalani syuting film horor.

Pengalaman tersebut sempat membuatnya semakin menyadari bahwa produksi film horor memiliki tantangan yang tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan akting maupun teknis secara langsung.

“Horor itu lebih capek tenaganya," katanya.

Keterlibatan Zikri daulay dalam film Pok Ame Ame menjadi pengalaman tersendiri untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya di luar genre drama yang selama ini disukainya.