JawaPos.com - Film tidak selalu lahir dari imajinasi penulis skenario. Sejumlah karya layar lebar justru mengambil inspirasi dari peristiwa yang benar-benar terjadi, mulai dari perjuangan seseorang keluar dari kemiskinan, kisah perempuan jenius di balik keberhasilan NASA, hingga tragedi kapal Titanic yang menelan ribuan korban jiwa.

Menariknya, beberapa film tersebut menghadirkan cerita yang begitu dramatis hingga sulit dipercaya bahwa peristiwanya pernah terjadi di dunia nyata.

Dengan sentuhan sinematografi, akting para pemain, dan pengembangan cerita, pengalaman hidup seseorang maupun peristiwa bersejarah dapat dikemas menjadi tontonan yang menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga.

Meski demikian, film yang terinspirasi dari kisah nyata tidak selalu menggambarkan seluruh kejadian secara persis. Ada bagian yang sengaja dikembangkan atau disederhanakan untuk kepentingan dramatik.

Berikut lima film yang terinspirasi dari kejadian nyata dan menarik untuk ditonton.

1. The Pursuit of Happyness (2006) Film yang dibintangi Will Smith, Thandie Newton, Dan Castellaneta, dan Jaden Smith ini menjadi salah satu drama inspiratif yang mengangkat perjuangan seorang ayah dalam menghadapi kerasnya kehidupan.

The Pursuit of Happyness mengikuti perjalanan Chris Gardner, seorang tenaga penjual peralatan untuk rumah sakit yang mengalami kesulitan ekonomi hingga kehilangan tempat tinggal bersama putranya, Christopher.

Di tengah kondisi yang serba terbatas, Gardner berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai pialang saham. Ia harus menjalani program magang tanpa bayaran di sebuah perusahaan sekuritas dengan persaingan yang sangat ketat.

Situasi semakin sulit karena Gardner harus membesarkan anaknya seorang diri, sembari mencari tempat untuk bermalam dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perjuangan tersebut bukan sekadar cerita fiksi. Film garapan sutradara Gabriele Muccino ini terinspirasi dari kehidupan nyata Chris Gardner, yang kemudian dikenal sebagai pengusaha dan investor sukses.

Kisahnya diangkat dari memoar Gardner dengan judul yang sama. Sony Pictures juga menegaskan bahwa film tersebut terinspirasi dari perjalanan hidupnya.

Melalui cerita ini, penonton diajak melihat bagaimana kegigihan, tanggung jawab seorang ayah, dan keyakinan untuk mengubah nasib dapat menjadi kekuatan menghadapi keadaan sulit.

2. Titanic (1997) Siapa yang tidak mengenal Titanic? Film romantis yang dibintangi Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet ini menjadi salah satu karya perfilman paling ikonik sepanjang masa.

Disutradarai James Cameron, film tersebut mengisahkan perjalanan kapal RMS Titanic yang mengalami kecelakaan setelah menabrak gunung es pada April 1912.

Cerita berpusat pada Jack Dawson dan Rose DeWitt Bukater, dua penumpang dari latar belakang sosial berbeda yang menjalin hubungan cinta selama perjalanan kapal mewah tersebut.

Kisah cinta keduanya kemudian dihadapkan pada tragedi besar ketika Titanic mulai tenggelam di Samudra Atlantik Utara.

Peristiwa tenggelamnya Titanic memang benar-benar terjadi. Kapal tersebut mengalami kecelakaan pada 15 April 1912 dalam pelayaran perdananya dari Southampton menuju New York.

Namun, ada satu hal menarik yang perlu diketahui. Jack dan Rose bukanlah tokoh nyata. Keduanya merupakan karakter fiktif yang diciptakan untuk membangun kisah romantis di tengah tragedi bersejarah tersebut.

James Cameron justru memasukkan sejumlah tokoh yang benar-benar pernah berada di kapal Titanic, sehingga film ini memadukan fakta sejarah dengan cerita rekaan.

Perpaduan tersebut membuat Titanic tidak hanya menjadi film tentang percintaan, tetapi juga gambaran mengenai salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah dunia.

3. Hidden Figures (2016) Tidak semua pahlawan dalam sejarah dikenal luas. Hal itulah yang menjadi salah satu pesan penting dalam film Hidden Figures.

Film garapan Theodore Melfi ini mengangkat kisah tiga perempuan Afrika-Amerika yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program antariksa Amerika Serikat pada era 1960-an.

Ketiganya adalah Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), dan Mary Jackson (Janelle Monáe).

Mereka bekerja sebagai ahli matematika atau human computers di NASA. Kemampuan mereka dalam melakukan perhitungan matematis membantu keberhasilan misi penerbangan luar angkasa, termasuk penerbangan astronaut John Glenn yang mengorbit Bumi pada 1962.

Namun, perjuangan ketiga perempuan tersebut tidak mudah. Mereka harus menghadapi diskriminasi ras dan ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki.

Di tengah berbagai keterbatasan, mereka membuktikan bahwa kemampuan dan kecerdasan tidak ditentukan oleh warna kulit maupun jenis kelamin.

Hidden Figures diadaptasi dari buku nonfiksi karya Margot Lee Shetterly berjudul Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race.

Menariknya, NASA turut memberikan perhatian terhadap film ini karena kisahnya berkaitan langsung dengan sejarah lembaga antariksa tersebut. NASA juga mengakui bahwa sejumlah bagian film didramatisasi, meskipun perjuangan para perempuan yang menjadi tokoh utamanya memang nyata.

4. The Social Network (2010) Bagaimana sebuah media sosial yang digunakan miliaran orang di dunia bermula? Film The Social Network memberikan gambaran dramatis mengenai awal kemunculan Facebook.

Dirilis pada 2010, film garapan David Fincher ini dibintangi Jesse Eisenberg sebagai Mark Zuckerberg, Andrew Garfield sebagai Eduardo Saverin, serta Justin Timberlake sebagai Sean Parker.

Cerita berawal ketika Zuckerberg masih menjadi mahasiswa Universitas Harvard. Ia kemudian mengembangkan sebuah situs jejaring sosial yang menjadi cikal bakal Facebook.

Namun, perjalanan membangun perusahaan teknologi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Film ini juga menyoroti konflik persahabatan, perselisihan bisnis, serta gugatan hukum yang muncul setelah Facebook berkembang.

Salah satu konflik yang diangkat berkaitan dengan Cameron dan Tyler Winklevoss bersama Divya Narendra, yang mengeklaim Zuckerberg menggunakan gagasan proyek jejaring sosial mereka.

Di sisi lain, hubungan Zuckerberg dengan Eduardo Saverin juga mengalami keretakan hingga berujung pada persoalan hukum.

Film ini diadaptasi secara longgar dari buku The Accidental Billionaires karya Ben Mezrich. Penulis skenario Aaron Sorkin menggunakan berbagai versi cerita dan konflik yang muncul dalam proses pendirian Facebook sebagai bahan pengembangan cerita.

Meski mengangkat peristiwa nyata, The Social Network bukan dokumenter maupun biografi yang sepenuhnya akurat. Zuckerberg sendiri pernah mengkritik sejumlah penggambaran dalam film tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kenyataan.

Terlepas dari kontroversinya, film ini menarik karena memperlihatkan sisi lain dunia teknologi, terutama bagaimana ambisi, persaingan, dan konflik dapat menyertai lahirnya sebuah perusahaan besar.

5. 12 Years a Slave (2013) Berbeda dari film-film sebelumnya, 12 Years a Slave menghadirkan kisah nyata yang jauh lebih kelam dan menyentuh.

Film yang disutradarai Steve McQueen ini mengisahkan Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), seorang pria kulit hitam yang lahir sebagai orang merdeka di New York, Amerika Serikat.

Pada 1841, Northup diculik dan dijual sebagai budak. Ia kemudian dipaksa bekerja di perkebunan di wilayah Louisiana selama 12 tahun.

Selama masa perbudakan, Northup mengalami kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, dan kehilangan kebebasan. Meski demikian, ia tidak pernah berhenti berharap bisa kembali berkumpul dengan keluarganya.

Perjalanan hidup Northup menjadi gambaran nyata mengenai praktik perbudakan yang pernah berlangsung di Amerika Serikat sebelum Perang Saudara.

Kisah tersebut bukan hasil rekaan Hollywood. Film ini diadaptasi dari memoar Northup yang diterbitkan pada 1853 dengan judul Twelve Years a Slave.

Melalui film berdurasi sekitar 2 jam 12 menit ini, Steve McQueen berusaha menghadirkan pengalaman pahit seorang manusia yang kehilangan kebebasannya akibat sistem perbudakan.

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