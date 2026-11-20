JawaPos.com - Persahabatan antara Raka, Bobi, dan Tintin dalam film horor komedi Hungry Ghost Festival memang sangat dekat. Mereka bahkan rela berkorban demi membela dan memberikan dukungan terhadap sang sahabat.

Cerita persahabatan yang kental ini ternyata menyimpan cerita menarik di balik layar. Meski ketiganya digambarkan sebagai sahabat karib yang selalu kompak dan saling menjaga, para pemerannya yaitu Endy Arfian, Fajar Nugra, dan Aci Resti justru mengaku tidak memiliki hubungan persahabatan sedekat itu di kehidupan nyata.

Ketiganya kompak menyatakan hubungan pertemanan yang ditampilkan dalam film bukan sesuatu yang mudah mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan, pengalaman memerankan karakter Raka, Bobi, dan Tintin justru membuat mereka memahami lebih dalam arti memiliki sahabat yang selalu hadir dalam berbagai keadaan.

Aci Resti, pemeran Tintin, mengaku memiliki banyak teman, tapi belum pernah merasakan persahabatan yang benar-benar dekat seperti hubungan ketiga karakter tersebut.

Ia bercerita teman-temannya semasa SMA justru didominasi perempuan. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, lingkaran pertemanannya sekarang lebih banyak diisi laki-laki. Namun, menurut Aci, tidak ada hubungan pertemanan yang memiliki kedekatan seperti Raka, Bobi, dan Tintin.

"Nggak ada yang benar-benar jadi sahabat seperti yang digambarkan kayak Bobi, Tintin, dan Raka ini," ujar Aci Resti.

Pengalaman memerankan Tintin memberikan perspektif baru bagi Aci tentang arti persahabatan. Ia mengaku bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki teman yang begitu peduli dan menyayangi satu sama lain.

"Di film ini, akhirnya gua jadi ngerasain begini ternyata sedekat itu sama teman, sepeduli itu, sesayang itu sama sahabat sendiri,'" tuturnya.

Pengakuan serupa juga datang dari Fajar Nugra yang memerankan karakter Bobi. Komika sekaligus aktor itu secara terbuka menyatakan belum pernah memiliki sahabat dalam arti hubungan yang benar-benar dekat.

Selama ini, Fajar merasa relasi sosialnya lebih banyak sebatas pertemanan biasa maupun hubungan profesional sebagai rekan kerja.

"Aku merasa nggak pernah punya sahabat dalam hidupku sedekat itu.Cuma sebatas teman, cuma rekan kerja. Satu-satunya orang yang bisa menerima semua keluh kesahku adalah istriku," ceplos Fajar Nugra.

Menariknya, keterlibatan dalam film Hungry Ghost Festival justru membuat Fajar Nugra mendapatkan pengalaman emosional yang berbeda. Melalui karakter Bobi, ia bisa membayangkan sekaligus merasakan bagaimana rasanya memiliki sahabat yang selalu ada dan memberikan dukungan.

Sementara itu, Endy Arfian yang memerankan Raka mengungkapkan kepribadiannya di luar film. Berbeda dengan karakter film yang memiliki dua sahabat dekat, Endy mengaku sebagai pribadi yang cenderung tertutup dan lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian.

Film Hungry Ghost Festival digarap oleh sutradara Imam Darto dengan sentuhan kebudayaan Tionghoa. Endy mengaku awalnya tidak tahu cerita dan budaya ini. Dia baru mengetahuinya setelah menerima project.

"Dari awal ditawari film ini, aku awalnya nggak tahu apa-apa. Diberi tahu ini adalah tradisi Tionghoa. Mas Darto sangat membuka ruang eksplorasi untuk pemain-pemainnya," ungkap Endy Arfian.