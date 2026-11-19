JawaPos.com - Na Daehoon memberikan penjelasan terkait polemik pembatasan pertemuan mantan istrinya, Julia Prastini atau Jule, dengan ketiga anak mereka. Ia menegaskan, keputusan tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan buah hatinya.

Pernyataan itu disampaikan Daehoon saat melakukan siaran langsung melalui akun TikTok pribadinya. Ia merespons ramainya perbincangan di media sosial setelah Jule sebelumnya mengungkapkan kerinduannya kepada anak-anak dalam sebuah siaran langsung.

Ungkapan Jule tersebut mengundang simpati sebagian warganet. Tidak sedikit yang memberikan dukungan kepadanya, bahkan menilai Daehoon terlalu membatasi kesempatan kepada mantan istrinya untuk bertemu dengan anak-anak.

Menanggapi komentar tersebut, Na Daehoon akhirnya memberikan penjelasan dari sudut pandangnya. Ia mengaku memiliki alasan tersendiri belum mengizinkan Jule untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya.

Dengan nada emosional, Na Daehoon menyebut sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang di balik keputusan tersebut.

"Kenapa nggak izinin ibu kandungnya ketemu anak-anak? Ya karena dia narkoba, karena dia selingkuh, karena di belakang dia jelek-jelekin aku!" ujar Daehoon.

Meski menyampaikan keberatan secara terbuka, Na Daehoon mengaku tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk memperbaiki hubungan dengan Jule di masa mendatang.

Ia percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, menurutnya, kesempatan yang selama ini pernah diberikan kepada Jule tidak akan terulang dengan cara yang sama.

Na Daehoon Tegaskan Prioritaskan Keamanan dan Kenyamanan Anak Daehoon menegaskan bahwa kepentingan ketiga anaknya menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Ia tidak ingin konflik yang terjadi antara dirinya dan Jule justru memberikan dampak buruk terhadap kondisi anak-anak.

Na Daehoon keberatan dengan anggapan yang berkembang di media sosial terkait keterlibatan Jule dalam mengurus buah hati mereka. Ia mempertanyakan seberapa sering mantan istrinya itu terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari anak, termasuk mengantar mereka ke sekolah.

"Jangan bikin image seakan-akan dia ibu yang baik. Coba tanya, berapa kali dia anterin anak sekolah?” ucapnya.

Menurut Na Daehoon, masyarakat seharusnya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan pernyataan yang beredar di media sosial.

Ia meminta publik melihat persoalan tersebut secara lebih utuh, termasuk memahami siapa yang selama ini menjalankan tugas dan tanggung jawab pengasuhan serta memenuhi semua kebutuhan anak-anak.

Di tengah polemik yang semakin ramai, Daehoon juga memberikan peringatan kepada para penggemar Jule agar tidak ikut memperkeruh persoalan. Ia mengaku sudah mengakhiri konflik dengan Jule.

Na Daehoon tidak mempermasalahkan apabila masyarakat tetap memberikan dukungan kepada Jule. Namun, ia meminta agar anak-anak tidak dijadikan bagian dari upaya membangun citra di hadapan publik.