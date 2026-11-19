JawaPos.com - Perseteruan Na Daehoon dengan mantan istrinya, Julia Prastini alias Jule, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Na Daehoon mengungkapkan kemarahannya melalui sesi live di media sosial usai mengetahui Jule mendatangi sekolah anaknya sambil melakukan siaran langsung (live).

Dalam siaran langsung itu, pria asal Korea Selatan tersebut mempertanyakan alasan Jule mendatangi anak-anak ke sekolah dan menyoroti tindakan sang mantan istri yang dinilai mau membangun citra sebagai ibu yang baik di hadapan publik.

Na Daehoon meminta Jule tidak kembali melibatkan ketiga buah hati mereka ke dalam persoalan rumah tangga yang sudah berakhir. Ia bahkan memberikan peringatan bahwa dirinya akan mengambil respons tegas ke depannya.

"Jangan pakai anak-anak aku ya. Sekali lagi kalau melakukan kayak gini lagi, aku bongkar lagi (keburukanmu)," ujar Na Daehoon.

Ia pun mempertanyakan alasan Jule tiba-tiba mendatangi sekolah anak-anak. Apalagi, kata Na Daehoon, selama ini anak-anak tidak pernah mencari ibu kandungnya.

"Kalian pernah dengar nggak anak-anak cariin ibu kandung? Kenapa tiba-tiba samperin anak ke sekolah seakan-akan mau bikin image yang baik," katanya.

Di tengah polemik tersebut, Na Daehoon menegaskan bahwa kebahagiaan ketiga anaknya menjadi prioritas utamanya. Ia tidak mempermasalahkan berbagai komentar negatif yang dialamatkan kepada dirinya.

Na Daehoon justru sangat keberatan ketika anak-anak yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba diseret ke dalam konflik kedua orang tuanya.