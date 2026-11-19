JawaPos.com - Hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi tampaknya mendapat dukungan penuh dari keluarga. Sang ayahanda, Abdul Rozak atau yang akrab disapa Ayah Ojak, telah memberikan restu apabila hubungan keduanya akan berlanjut ke jenjang pernikahan.

Tak hanya menyambut baik kehadiran Kevin Gusnadi dalam kehidupan putrinya. Ayah Ojak juga menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pria yang merupakan calon menantunya tersebut.

Salah satu hal yang paling ditekankan Ayah Ojak adalah Kevin bisa mencintai Ayu Ting Ting dengan sepenuh hati. Namun, cinta dan kasih sayang itu diharapkan tidak berhenti hanya untuk Ayu, tetapi juga kepada putrinya, Bilqis Khumairah Razak.

Menurut Ayah Ojak, menerima Ayu Ting Ting berarti juga harus bisa menerima Bilqis sebagai bagian penting dari kehidupan Kevin Gusnadi.

"Mudah-mudahan kasih sayangnya bukan hanya sama Ayu, tapi juga sama Bilqis, sama keluarga," ujar Ayah Ojak.

Selain soal cinta dan kasih sayang, Abdul Rozak mengaku tidak memiliki banyak persyaratan khusus untuk Kevin apabila benar-benar akan menikahi Ayu Ting Ting.

Dia hanya berharap calon menantunya itu bisa menjadi sosok suami yang setia, penyayang, dan memiliki etos kerja yang baik.

Ayah Ojak menginginkan Kevin Gusnadi menjadi pribadi yang bisa membangun hubungan harmonis dengan keluarga besar.

"Nggak banyak tuntutan macam-macam. Yang penting setia, sayang, pekerja keras, dan mau bersama-sama keluarga," tuturnya.

Di sisi lain, Ayah Ojak mengaku memiliki kesan positif terhadap Kevin Gusnadi. Dia menilai, selama ini dia mampu menunjukkan sikap hormat dan menghargai orang tua.

"Senang ya. Dia itu anaknya betul-betul menghargai dan menghormati (orang tua). Ibadahnya juga bagus," ungkapnya.