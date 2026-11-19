JawaPos.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Fadly Faisal dan Maudy Effrosina. Momen bertambahnya usia Maudy menjadi kesempatan bagi Fadly Faisal untuk menyampaikan ungkapan cinta sekaligus rasa syukurnya karena bisa terus mendampingi sang kekasih.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Fadly Faisal menuliskan pesan romantis untuk merayakan hari spesial Maudy. Adik mendiang Bibi Ardiansyah itu mengaku menjadi salah satu orang paling bahagia dan beruntung karena berhasil menaklukkan hati Maudy.

"Aku adalah orang paling bahagia dan beruntung karena kamu tetap ada di sisiku. Selamat ulang tahun, cewek pasung," tulis Fadly Faisal.

Pesan tersebut langsung mendapat balasan manis dari Maudy Effrosina. Sang aktris mengungkapkan perasaan bahagianya karena memiliki Fadly sebagai pasangan kekasih.

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"Aku pacar paling beruntung dan bahagia! Terima kasih, sayang," balas Maudy.

Interaksi keduanya memperlihatkan kemesraan yang terjalin di antara mereka. Sejumlah netizen meminta Fadly untuk segera melamar Maudy supaya hubungan mereka bisa lebih kuat.

Sejumlah rekan sesama selebriti turut meramaikan kolom komentar unggahan Maudy. Mereka menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa dan harapan terbaik untuk Maudy yang tengah merayakan hari kelahirannya.

Erika Carlina menjadi salah satu selebritas yang memberikan ucapan selamat untuk Maudy.

"Happy birthday Maudy!! God bless you! All the best," tulis Erika Carlina.

Ucapan serupa juga datang dari Rachel Vennya. "Happy birthday modiii."

Sementara itu, Beby Tsabina turut menyampaikan rasa sayangnya kepada Maudy melalui komentar di momen ultah. "Happy birthday kakak sayang."

Sejumlah nama lain seperti Shania Gracia, Karina Salim, Ismi Melinda, dan Marsha Aruan juga ikut memberikan ucapan selamat.