JawaPos.com - Aktris Irish Bella akhirnya mengungkap ke publik jenis kelamin buah hatinya yang saat ini masih berada di dalam kandungan. Ini adalah anak pertama dari hasil pernikahannya dengan pengusaha Haldy Sabri.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Irish Bella mengumumkan bahwa anak yang tengah dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.

Pengumuman tersebut disampaikan Irish Bella dengan penuh rasa syukur. Ia menyebut kehadiran calon anggota keluarga baru ini sebagai anugerah indah yang semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangganya bersama Haldy Sabri.

"Masya Allah tabarakallah. Terima kasih, ya Allah. Satu lagi anugerah indah dari Allah SWT untuk melengkapi kebahagiaan keluarga kami," tulis Irish Bella dalam unggahannya.

Ia kemudian mengungkapkan kabar tersebut melalui kalimat singkat berbahasa Inggris yang sekaligus memastikan jenis kelamin buah hatinya.

"Alhamdulillah for another little blessing. It’s a baby boy!" imbuhnya.

Kabar tersebut menjadi momen istimewa bagi Irish Bella dan Haldy Sabri yang tengah menantikan kehadiran buah hati mereka. Pengumuman jenis kelamin bayi juga menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka dalam menyambut anggota keluarga baru.

Tak hanya membagikan kabar bahagia, Irish Bella juga meminta doa dari para penggemar dan warganet agar proses kehamilannya berjalan lancar hingga waktu persalinan tiba.