JawaPos.com - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan alasan kenapa pihaknya menghadirkan Fitri Salhuteru sebagai saksi dalam perkara perebutan hak asuh anak yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah yang perkaranya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Minola, Fitri merupakan sosok yang mengenal kedua belah pihak. Selain bersahabat dengan Ruben, Fitri juga memiliki hubungan komunikasi dan interaksi yang baik dengan Sarwendah. Kedekatan tersebut membuat Fitri memiliki pemahaman lebih luas terkait persoalan yang tengah dihadapi mantan pasangan suami istri tersebut.

Minola menjelaskan, Fitri selama ini menjadi salah satu tempat Ruben dan Sarwendah berdiskusi dan berbagi cerita. Karena itu, keterangannya dianggap dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai hubungan kedua pihak.

Ia menilai, kehadiran saksi yang mengenal penggugat maupun tergugat penting agar informasi yang disampaikan di persidangan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.

"Karena Fitri ini adalah orang yang menjadi tempat diskusi, tempat cerita dan juga menjadi orang yang juga memiliki interaksi dan komunikasi dengan penggugat dan tergugat," kata Minola Sebayang di PN Jakarta Selatan.

Minola juga menyebut Fitri Salhuteru sebagai sosok yang memiliki sikap adil dalam melihat persoalan. Hal itu yang menjadi salah satu pertimbangan tim hukum Ruben Onsu untuk memintanya menjadi saksi di persidangan.

Menurutnya, saksi yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak berpotensi memberikan perspektif yang lebih berimbang dibandingkan seseorang yang hanya mengetahui persoalan dari satu sisi.

"Dia sahabat dari penggugat dan kenal juga dengan tergugat dan dia orangnya fair," ujarnya.

Minola menambahkan, pihak Ruben Onsu ingin keterangan Fitri dapat membantu memberikan gambaran lebih objektif kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.