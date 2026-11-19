JawaPos.com - Kepergian penyanyi senior Djatu Parmawati untuk selamanya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, hingga rekan sesama musisi. Sejumlah kenangan tentang perjalanan kariernya di industri musik Indonesia kembali dikenang, salah satunya oleh Yanti Airlangga.

Yanti Airlangga menyampaikan salam perpisahan sekaligus penghormatan kepada mendiang Djatu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @yanti.airlangga.

Dalam pesannya, Yanti mengenang kontribusi Djatu terhadap perkembangan musik Indonesia, khususnya ketika menjadi bagian dari grup musik Geronimo II yang dipimpin mendiang Anton Issoedibjo.

"Selamat jalan Mbak Djatu Parmawati," tulis Yanti mengawali pesan perpisahannya.

Yanti menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi Djatu yang telah berkontribusi dan turut memperkaya perjalanan musik Tanah Air pada dekade 1970-an dan 1980-an.

"Terima kasih telah berkontribusi untuk musik Indonesia bersama Geronimo II pimpinan almarhum Mas Anton Issoedibjo kakak tercintaku," lanjut Yanti.

Tak hanya mengenang perjalanan Djatu bersama Geronimo II, Yanti juga menyinggung lagu berjudul Yogyakarta yang diciptakan Anton Issoedibjo dan pernah dibawakan dengan sangat baik oleh Djatu.

Menurut Yanti, lagu tersebut memiliki kenangan tersendiri bagi dirinya. Lagu itu bukan sekadar bagian dari perjalanan musik Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat atas kontribusi Djatu sebagai penyanyi populer pada masanya.

"Lagu Yogyakarta ciptaan almarhum Mas Anton Issoedibjo yang kau nyanyikan akan selalu menjadi kenangan dan kebanggaanku," ungkap Yanti.

Perjalanan Djatu Parmawati di Dunia Musik Tanah Air Djatu Parmawati dikenal publik sebagai salah satu penyanyi yang ikut mewarnai industri musik Indonesia sejak era 1970-an hingga 1980-an.

Namanya antara lain dikenal melalui kiprahnya bersama Geronimo II. Grup musik tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan karier Djatu sebelum ia melanjutkan kiprahnya sebagai solois.

Bersama Geronimo II, Djatu terlibat dalam album Lilin-Lilin Kecil yang dirilis pada 1978 melalui Musica Studio. Ia juga merilis sejumlah album solo, di antaranya album berjudul Pelita Hidup (1982) dan Tangis Kerinduan (1987).

Selain berkarier di dunia tarik suara, Djatu juga sempat menjajal dunia seni peran. Beberapa film yang pernah diperkuat olehnya antara lain; Manager Hotel (1977) dan Bukan Impian Semusim (1981).