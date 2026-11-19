JawaPos.com - Fitri Salhuteru berharap konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwendah bisa segera menemukan jalan keluar terbaik sehingga perseteruan bisa cepat diakhiri.

Fitri Salhuteru mengaku turut mendoakan kedua sahabatnya itu selama melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci, belum lama ini. Dia sangat mengharapkan Sarwendah dan Ruben Onsu bisa kembali menjalin hubungan baik dan kompa untuk memastikan kepentingan anak-anak terfasilitasi dengan baik.

"Aku baru pulang umrah ya. Aku mendoakan mereka (Sarwendah dan Ruben Onsu) di sana agar baik-baik saja. Kita juga doakan yang baik-baik," ujar Fitri saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Menurut Fitri, penyelesaian terbaik bukan sekadar mengakhiri perselisihan, melainkan membuka kembali komunikasi antara Ruben dan Sarwendah. Ia membayangkan keduanya bisa duduk bersama untuk membicarakan masa depan anak-anak tanpa harus terus terjebak dalam konflik.

"Lebih indah lagi kalau Ruben sama Wenda bisa duduk bareng-bareng membesarkan anaknya bareng-bareng. Doain yang baik-baik saja," tuturnya.

Fitri juga menyinggung pentingnya peran kedua orang tua dalam kehidupan anak. Menurut dia, anak-anak seharusnya tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta dukungan dari ayah dan ibu meskipun hubungan rumah tangga orang tua mereka telah berakhir.

Harapan tersebut juga berkaitan dengan kehadiran Fitri Salhuteru sebagai saksi dalam proses hukum terkait perebutan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah yang sedang berjalan. Ia berharap kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan sudut pandang yang membantu penyelesaian perkara sekaligus menjadi pertimbangan bagi majelis hakim.

"Mudah-mudahan kesaksian saya bisa meluluhkan keduanya, memberikan masukan buat majelis hakim yang mulia. Apa pun itu, anak-anak berhak merasakan, menikmati fasilitas kasih sayang dari kedua orang tuanya," ungkapnya.

Fitri menegaskan, kehadirannya bukan untuk membela Ruben Onsu. Perhatian utamanya justru tertuju kepada anak-anak Ruben dan Sarwendah yang dinilai membutuhkan kehadiran kedua orang tua dalam kehidupan mereka.