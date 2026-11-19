JawaPos.com - Fitri Salhuteru menegaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi di sidang perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah bukan untuk membela salah satu pihak.

Ia mengaku datang dengan harapan dapat memperjuangkan kepentingan anak-anak Ruben dan Sarwendah agar mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sekaligus.

Fitri memberikan kesaksian di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/11). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa keterangannya di hadapan majelis hakim tidak dimaksudkan untuk membela salah satu pihak dan menyudutkan yang lainnya.

"Jangan dibilang saya sok ikut campur ya. Saya juga nggak mau ikut campur yang gimana-gimana. Saya yang dimintain tolong oleh Ruben," kata Fitri Salhuteru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Meski datang setelah diminta tolong oleh Ruben, Fitri Salhuteru mengaku tidak ingin kehadirannya dipandang sebagai bentuk keberpihakan kepada mantan suami Sarwendah tersebut.

"Saya nggak datang buat Koh Ruben sebetulnya, saya datang buat anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa ketemu dengan kedua orang tuanya," tegasnya.

Fitri Salhuteru juga meluruskan sikap yang ia tunjukkan bukan upaya untuk membela Ruben ataupun Sarwendah. Ia justru berharap keduanya tetap memberikan ruang bagi anak-anak untuk merasakan kehadiran dan kasih sayang kedua orang tuanya.

"Aku di sini cuma mengikhtiarkan, membela anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa ketemu sama bapaknya," ujar Fitri Salhuteru.

Sebelum menghadiri persidangan, Fitri mengaku lebih dulu memberi tahu Wendy, adik Sarwendah, bahwa dirinya akan menyampaikan kesaksian di pengadilan. Kendati demikian, Fitri memastikan kehadirannya sebagai saksi tidak untuk memberatkan salah satu pihak.

Fitri berharap keterangannya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sekaligus membuka kesempatan bagi Ruben dan Sarwendah untuk menyelesaikan persoalan secara baik dan bijaksana.

Menurut Fitri Salhuteru, anak-anak tidak seharusnya kehilangan kesempatan untuk memperoleh perhatian, cinta, dan kasih sayang dari ayah maupun ibunya, terlepas dari persoalan yang sedang dihadapi kedua orang tua mereka.