JawaPos.com - Di balik kesuksesannya sebagai salah satu aktris populer, Kim Hye Yoon ternyata pernah mengalami masa sulit ketika memperjuangkan pendidikan.

Ia baru-baru ini membagikan cerita emosional tentang kegagalannya masuk universitas yang sempat membuatnya menangis sejadi-jadinya. Namun, respons sang ibu yang tidak terduga justru membuat momen tersebut berubah menjadi pengalaman lucu sekaligus berkesan.

Kisah itu diungkap Kim Hye Yoon ketika menjadi bintang tamu acara YouTube Salon Drip episode 164 pada 17 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia hadir bersama aktris Jang Na Ra dan berbincang dengan pembawa acara Jang Do Yeon mengenai kepribadian serta pengalaman hidup.

Menurut laporan Zapzee, Kim mengaku sebenarnya bukan seseorang yang mudah menangis, bahkan hanya beberapa kali dalam hidupnya ia benar-benar kehilangan kendali atas emosi.

Kim Hye Yoon kemudian mengenang masa ketika dirinya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ia sempat berhasil melewati tahap pertama penerimaan di dua universitas, tetapi akhirnya dinyatakan tidak lolos di salah satunya.

Sementara itu, hasil dari universitas lainnya masih belum diketahui. Karena sangat menginginkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ia mengaku begitu terpukul hingga menangis keras di ruang keluarga.

Situasi semakin menarik ketika ibunya pulang ke rumah dan mendapati sang putri sedang menangis. Setelah mengetahui penyebabnya, sang ibu sempat terdiam sebelum memberikan respons yang sangat praktis.

Ia mengatakan bahwa Kim Hye Yoon harus mengikuti ujian masuk universitas nasional atau CSAT dan segera membuka buku latihan soal.

Mendengar perkataan tersebut, Kim langsung berhenti menangis dan menyadari bahwa kesedihan tidak akan mengubah hasil yang sudah terjadi.

Selain pengaruh ibunya, Kim juga mengungkap bahwa kakak perempuannya turut membentuk cara dirinya menghadapi emosi sejak kecil.

Ketika masih duduk di taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, ia sering mengadu sambil menangis setiap kali mengalami sesuatu yang dianggap tidak adil.

Namun, sang kakak biasanya meminta dirinya berhenti menangis terlebih dahulu agar bisa menjelaskan masalah dengan jelas. Sejak saat itu, Kim terbiasa berpikir bahwa menangis boleh saja, tetapi sebaiknya tidak berlarut-larut karena tidak menyelesaikan persoalan.

Kim juga menceritakan perubahan kepribadiannya yang dahulu merasa lebih dekat dengan tipe INFJ, tetapi kini cenderung memiliki karakter yang lebih praktis dan rasional.

Meski dikenal mampu menampilkan berbagai emosi melalui peran-perannya, ia mengaku terkadang justru ingin menangis sepuasnya ketika merasa kewalahan.