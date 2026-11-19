JawaPos.com - Bae Jong Ok mencuri perhatian karena kembali terlibat dalam proyek film horor setelah menjalani perjalanan karier selama 42 tahun.

Menariknya, aktris kelahiran 1964 tersebut mengatakan dirinya sebenarnya bukan penggemar film horor. Ia bahkan mengatakan tidak terlalu berani menonton film dengan genre tersebut.

Saat ditanya mengenai keterlibatannya dalam My Home, Bae Jong Ok sempat melontarkan candaan yang mengundang tawa para hadirin.

"Bukankah saya terlihat seperti sudah pernah bermain dalam film horor sebelumnya?" ujarnya dilansir dari Allkpop.

Ia kemudian menjelaskan bahwa keputusan menerima tawaran film tersebut bukan semata-mata karena tertarik dengan genre horor.

Menurut Bae Jong Ok, kekuatan cerita menjadi alasan utama dirinya bersedia bergabung. Terlebih, film ini mengangkat kisah yang terinspirasi dari kejadian nyata sehingga memiliki daya tarik tersendiri.

Ia ingin menghadirkan karakter yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga memiliki kedalaman cerita dan emosi.

Sinopsis Film My Home My Home merupakan film thriller horor yang mengangkat kisah tentang seorang mahasiswa bernama Gyu Bin, diperankan Jang Gyu Ri.

Kehidupan Gyu Bin berubah setelah dirinya pindah ke sebuah apartemen mewah dengan penawaran sewa yang sangat murah hati. Kesempatan tersebut awalnya terlihat seperti keberuntungan, terlebih ia kemudian tinggal bersama pemilik apartemen bernama Geum Rim yang diperankan Bae Jong Ok.

Namun, situasi perlahan berubah menjadi mencekam ketika Gyu Bin mulai mengalami berbagai kejadian aneh di tempat tinggal barunya.

Kecurigaan terhadap lingkungan apartemen dan sosok Geum Rim menjadi bagian dari misteri yang harus dihadapi Gyu Bin. Cerita kemudian berkembang menjadi rangkaian teror psikologis yang menguji rasa aman dan kepercayaan sang mahasiswa.

Disutradarai Jung Yong Gi, My Home menawarkan perpaduan thriller dan horor dengan cerita yang terinspirasi dari kisah nyata.

Kehadiran Bae Jong Ok dan Jang Gyu Ri juga menjadi salah satu daya tarik film ini. Penonton akan disuguhkan pertarungan karakter antara aktris senior dengan pengalaman panjang dan aktris muda yang tengah membangun reputasinya di dunia perfilman.