JawaPos.com - Aktris senior Bae Jong Ok menunjukkan totalitasnya saat membintangi film thriller horor terbaru berjudul My Home. Di usianya yang sudah memiliki pengalaman panjang di industri hiburan Korea Selatan, Bae Jong Ok tetap memilih melakukan sendiri adegan laga tanpa bantuan pemeran pengganti atau stuntman.

Dedikasi tersebut rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi Jang Gyu Ri, lawan mainnya dalam film tersebut. Bahkan, mantan anggota grup Fromis_9 itu mengaku semakin termotivasi untuk menjadi aktris yang memiliki perjalanan karier panjang seperti Bae Jong Ok.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers sekaligus pemutaran perdana film My Home yang berlangsung di CGV Yongsan I'Park Mall, Seoul, pada 18 November 2026. Acara tersebut turut dihadiri sutradara Jung Yong Gi dan para pemain seperti Jang Gyu Ri, Bae Jong Ok, dan Kim Min Chul.

Ia mengaku terkejut ketika mengetahui aktris senior tersebut memutuskan melakukan sendiri seluruh bagian adegan laga tanpa menggunakan pemeran pengganti.

"Saya masih ingat adegan laga yang saya jalani bersama senior. Dia sama sekali tidak menggunakan pemeran pengganti. Bae Jong Ok mengatakan akan melakukan setiap bagiannya sendiri. Saya sangat terkejut dan berpikir ingin menjadi aktris seperti dirinya," ungkap Jang Gyu Ri.

Jang Gyu Ri mengakui dirinya justru lebih mengalami kesulitan menjalani adegan tersebut dibandingkan Bae Jong Ok.

Menurutnya, stamina dan kemampuan fisik sang aktris masih sangat prima. Pengalaman itu membuatnya semakin mengagumi profesionalisme Bae Jong Ok dalam menjalani pekerjaan sebagai seorang aktris.

"Meski adegan aksinya cukup intens, justru saya yang lebih kesulitan. Senior memiliki stamina luar biasa dan bergerak lebih baik daripada saya. Saya ingin menjadi aktris yang bisa memiliki karier panjang seperti dirinya," lanjutnya.

Jang Gyu Ri Belajar dari Pengalaman Bae Jong Ok Tak hanya di adegan laga, Jang Gyu Ri mengungkapkan tantangan ketika harus membangun chemistry akting dengan Bae Jong Ok.

Keduanya memiliki karakter dengan energi dan kepribadian berbeda sehingga membutuhkan pendekatan khusus untuk menciptakan ketegangan di layar.

Jang Gyu Ri mengaku tidak ingin memaksakan diri untuk menandingi pengalaman maupun kekuatan akting Bae Jong Ok. Sebaliknya, ia berusaha memahami karakter yang diperankannya dan membangun interaksi secara alami selama proses syuting.

"Senior memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Bagaimana mungkin saya bisa menandinginya? Saya hanya berusaha hadir di lokasi syuting sebagai Gyu Bin dan membangun interaksi bersama. Energi yang ditampilkan melalui karakter Geum Rim begitu kuat sehingga saya bisa mengikutinya secara natural," tuturnya.

Bagi Jang Gyu Ri, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga, terlebih My Home merupakan debutnya di layar lebar.