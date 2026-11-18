JawaPos.com - Kepergian penyanyi senior Djatu Parmawati meninggalkan kenangan bagi para penggemar atau orang-orang yang tumbuh bersama karya-karyanya. Suara dan lagu yang pernah dipopulerkan penyanyi era 1970-an hingga 1980-an itu menyimpan kesan mendalam bagi banyak orang, termasuk bagi dosen fotografi Arbain Rambey.

Arbain mengungkapkan kenangannya terhadap Djatu melalui unggahan di akun media sosial Threads. Ia mengaku sudah mengenal lagu-lagu yang dinyanyikan Djatu sejak masih remaja.

Salah satu lagu yang paling membekas dalam ingatannya adalah karya yang dibawakan Djatu bersama grup musik Geronimo II. Lagu tersebut memiliki lirik tentang kebahagiaan sebuah keluarga yang telah melewati 25 tahun kehidupan bersama.

"Saat aku remaja dulu, ada lagu yang dinyanyikan Djatu bersama Band Geronimo yang liriknya begini, 'Mama papa, hari ini hari yang baaaahaaagiaa....genap sudahhhh....dua puluhlima tahun lamanya...," tulis Arbain.

Bagi Arbain, lagu tersebut bukan sekadar rangkaian melodi dan lirik. Ada gambaran kehidupan keluarga bahagia dan suasana penuh kehangatan yang berhasil dibangun melalui suara emas Djatu.

Ia bahkan mengatakan, lagu itu mampu menghadirkan imajinasi tentang dunia yang dipenuhi orang-orang baik. Kesan tersebut membuat karya Djatu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidupnya.

"Bagiku, lagu itu begitu indah. Djatu juga menyanyikannya dengan indah pula. Lagu itu menciptakan imaji sebuah keluarga bahagia. Lagu itu juga membuatku merasa dunia ini cuma diisi orang-orang baik," ungkapnya.

Kenangan Arbain menjadi salah satu gambaran bagaimana karya seorang penyanyi bisa bertahan dalam ingatan pendengarnya, bahkan setelah puluhan tahun berlalu.

Djatu Parmawati merupakan salah satu penyanyi yang ikut mewarnai perjalanan musik pop Indonesia. Namanya dikenal ketika bergabung dengan Geronimo II pada akhir 1970-an.

Bersama grup tersebut, Djatu terlibat dalam album Lilin-Lilin Kecil yang dirilis pada 1978 melalui Musica Studio. Album itu memuat sejumlah lagu, di antaranya Om Genit dan Kawin Perak.

Setelah itu, Djatu melanjutkan perjalanan bermusiknya sebagai penyanyi solo. Ia merilis sejumlah album, termasuk Pelita Hidup (1982) dan Tangis Kerinduan (1986).

Selain bernyanyi, Djatu juga pernah terlibat dalam dunia perfilman melalui sejumlah judul, seperti Matinja Seorang Bidadari, Manager Hotel, dan Bukan Impian Semusim.

Di akhir unggahannya, Arbain Rambey menyampaikan salam perpisahan sekaligus penghormatan kepada penyanyi yang telah memberikan kenangan melalui karya-karyanya tersebut.

"Selamat jalan Mbak Djatu...," tulisnya.

Sebagai informasi, Djatu Parmawati meninggal dunia pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 16.09 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya dalam usia 71 tahun.