JawaPos.com - Warung milik Karina Ranau, istri mendiang aktor Epy Kusnandar dibobol maling. Dia pun membagikan video hasil rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi dua pria tak dikenal masuk ke dalam warungnya pada Selasa (17/11) dini hari setelah berhasil membobol gembok.

Peristiwa tersebut terjadi saat warung yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, tidak sedang beroperasi. Dalam rekaman CCTV yang diunggah Karina melalui akun Instagram pribadinya, terlihat dua orang pria datang menggunakan motor sebelum akhirnya masuk ke dalam warung dengan merusak gembok pintu.

Keduanya kemudian terlihat memeriksa sejumlah barang yang ada di dalam warung. Namun, aksi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pasalnya, tidak ditemukan barang berharga sehingga kedua pria itu akhirnya meninggalkan lokasi dengan tangan kosong.

Mengetahui kejadian tersebut, Karina Ranau justru memberikan respons yang tidak biasa. Alih-alih meluapkan kemarahan, perempuan yang kini mengelola usaha peninggalan suaminya itu menyampaikan sindiran bernada jenaka kepada orang-orang yang diduga hendak mencuri di warungnya.

"Mas-mas yang tadi subuh datang ke warung kami dan calon-calon maling lainnya, maaf ya kalian kali ini belum beruntung," tulis Karina dalam unggahannya di Instagram.

Karina juga menyebut tidak ada barang berharga yang bisa dibawa dari dalam warung, kecuali bingkai dan foto mendiang Epy Kusnandar.

Ia kemudian merinci sejumlah barang yang tersedia di dalam warung. Mulai dari cabai rawit, ikan asin peda, garam, es batu, jengkol, cobek, hingga petai yang digantung.

Menurut Karina Ranau, bahan-bahan tersebut sebenarnya masih memiliki nilai karena bisa diolah menjadi makanan. Namun sayangnya, barang-barang itu justru tidak dibawa oleh maling.

Karina Ranau menegaskan dirinya tidak akan melaporkan peristiwa itu ke ranah hukum. Kejadian seperti ini ternyata bukan pengalaman pertama bagi Karina Ranau menghadapi aksi pencurian di warung peninggalan Epy Kusnandar.

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Pada awal Februari 2026, Karina juga pernah mengunggah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria diduga mencuri dua ponsel milik karyawan warung.