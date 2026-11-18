JawaPos.com - Warung Karina Ranau, istri mendiang aktor Epy Kusnandar, nyaris menjadi sasaran aksi pencurian. Dua pria tak dikenal berhasil membobol pintu dan masuk ke dalam warungnya pada Selasa, 17 November 2026, waktu dini hari.

Mengetahui kejadian itu, Karina Ranau justru memberikan respons tak biasa. Alih-alih meluapkan emosi atau kemarahan, Karina justru menyampaikan pesan bernada sindiran sekaligus meminta maaf kepada dua orang yang telah datang hendak mencuri di warungnya.

"Dear... Mas-mas yang tadi subuh datang ke warung kami atau calon-calon maling lainnya, khususnya yang tadi subuh datang. Maaf ya kalian kali ini belum beruntung," tulis Karina Ranau dalam unggahannya di Instagram.

Karina menjelaskan bahwa hampir tidak ada barang bernilai yang ada di dalam warungnya. Menurut dia, barang paling berharga justru berupa bingkai dan foto mendiang Epy Kusnandar yang masih terpajang di dalam warung.

Ia juga menyebut kedua pria tersebut hanya berhasil membawa gembok. Karina Ranau mempersilakan jika gembok itu mau diambil.

"Gemboknya diambil aja nggak apa-apa, kami ikhlas. Tapi jangan dimasak ya gemboknya, keras," tulis Karina Ranau.

Lebih lanjut, Karina menyebut sejumlah barang yang ada di dalam warung aman atau tidak ada yang diambil maling. Mulai dari cabai, ikan asin peda, garam, es batu, jengkol, cobek, hingga petai.

"Itu sebenarnya berharga, bisa dimasak sama istri di rumah (kenapa tidak diambil)," ujar Karina Ranau.

Di akhir unggahannya, Karina Ranau kembali menyampaikan pesan kepada 2 orang yang diduga mau mencuri di warungnya. Ia meminta mereka tenang karena tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.