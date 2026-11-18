JawaPos.com - Bunga Citra Lestari atau BCL mengakui sempat ragu saat akan menjalani perawatan kecantikan berbasis injeksi Polynucleotide (PN) atau yang dikenal dengan istilah DNA Salmon. Kekhawatirannya lebih kepada rasa sakit selama prosedur, membuat penyanyi sekaligus aktris tersebut sebelumnya cukup selektif dalam memilih perawatan kulit.

Namun, setelah memberanikan diri mencobanya secara langsung dengan mempertimbangkan kemanfaatannya, BCL justru merasakan pengalaman berbeda karena proses injeksi dinilai cukup nyaman dengan waktu pemulihan terbilang sangat singkat.

Sebagai Brand Ambassador Vitaran, BCL mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani dua hingga tiga kali sesi perawatan. Bahkan, ia masih sempat melakukan prosedur tersebut dua hari sebelum menghadiri acara peluncuran, kemarin.

"Aku percaya kecantikan adalah investasi jangka panjang yang harus terus dirawat (maintain) untuk mencapai potensi terbaik kulit kita sendiri. Jujur, aku sempat ragu dengan perawatan injeksi PN karena mendengar cerita soal rasa sakitnya. Namun setelah riset dan mencoba Vitaran, ternyata benar-benar tidak menyakitkan dan sangat nyaman," ungkap BCL di kantor Bening’s Clinic di Jakarta, Senin (17/11).

Menurut pelantun lagu Cinta Sejati tersebut, salah satu hal yang membuatnya tertarik adalah waktu pemulihan singkat setelah tindakan dilakukan. Ia mengaku hanya membutuhkan sekitar satu hari untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

"Pengalaman pribadiku untuk downtime-nya pun sangat singkat, hanya sekitar satu hari. Besoknya aku sudah bisa langsung bekerja dan tampil dengan kulit yang terasa lebih sehat, kenyal, dan glowing," lanjutnya.

Pengalaman BCL ini memperlihatkan bagaimana perawatan kulit kini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan waktu pemulihan. Terlebih bagi publik figur dengan aktivitas padat, prosedur perawatan dengan pemulihan singkat menjadi salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Bagi BCL, merawat kulit bukan semata-mata untuk mendapatkan penampilan yang menarik dalam waktu singkat. Ia menyebut, perawatan kecantikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas kulit dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut membuatnya terlebih dahulu mencari informasi sebelum memutuskan mencoba prosedur injeksi DNA Salmon. Ia juga mempertimbangkan kenyamanan selama tindakan, terutama karena sebelumnya mendengar berbagai cerita terkait rasa sakit yang muncul dari prosedur serupa.

CEO Haju Medical Indonesia, Jay Won, menjelaskan bahwa dua keunggulan yang ingin ditonjolkan adalah kemurnian bahan Polynucleotide dan pendekatan minim rasa sakit.

"Dua kata kunci utama dari Vitaran adalah Pure PN (Polynucleotide murni) dan minim rasa sakit (less pain). Saat ini terdapat banyak produk PN yang beredar di Indonesia, namun Vitaran memiliki kualitas Pure PN yang sangat baik sehingga membuat pasien merasa nyaman," jelas Jay Won.

Ia menambahkan, teknologi kontrol pH dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama menjalani prosedur perawatan kulit.

Selain menghadirkan teknologi perawatan, aspek keamanan dan keaslian produk juga menjadi perhatian dalam peluncuran Vitaran.

Haju Medical Indonesia menyediakan kode QR resmi pada setiap kemasan produk. Kode tersebut dapat dipindai pasien menggunakan ponsel untuk memeriksa keaslian produk sebelum tindakan dilakukan.

Perwakilan Bening's Clinic, Murfan Ferari, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba secara internal sebelum Vitaran diperkenalkan kepada masyarakat.

Menurutnya, tim Training and Development (TnD) Bening's Clinic terlebih dahulu mengevaluasi pengalaman penggunaan produk tersebut. Ia juga mengaku telah mencoba langsung prosedur injeksi Vitaran.

"Kami menyadari banyak pasien menginginkan hasil optimal tanpa rasa sakit. Sebelum dipublikasikan, tim Bening's Clinic sudah melakukan trial terlebih dahulu dan seluruh tim sangat puas dengan hasilnya. Bahkan saya pribadi yang memiliki toleransi nyeri sangat rendah merasakan prosedur injeksi Vitaran hampir tanpa rasa sakit," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bening's Clinic, Delia Salsabila, menambahkan bahwa kenyamanan pasien tetap menjadi prioritas dalam setiap tindakan estetika.

Ia menjelaskan, prosedur perawatan dilakukan oleh dokter profesional bersertifikasi yang secara berkala mengikuti peningkatan keterampilan. Penggunaan anestesi topikal juga disesuaikan dengan kebutuhan dan toleransi nyeri masing-masing pasien.