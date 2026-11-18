JawaPos.com - Kepergian penyanyi senior Djatu Parmawati meninggalkan kenangan bagi pencinta musik Indonesia, khususnya penikmat lagu-lagu pop era 1970-an hingga 1980-an. Almarhumah mengembuskan napas terakhir pada Selasa (17/11) sekitar pukul 16.10 WIB dalam usia 71 tahun.

Djatu Parmawati dikenal sebagai penyanyi dengan karakter vokal lembut yang turut mewarnai industri musik Tanah Air. Namanya mulai dikenal ketika bergabung dengan grup musik Geronimo II sebelum akhirnya mengembangkan karier sebagai penyanyi solo.

Bersama Geronimo II, Djatu terlibat dalam sejumlah album rekaman, salah satunya Lilin-Lilin Kecil yang dirilis pada 1978 melalui Musica Studio. Setelah itu, ia semakin aktif menghasilkan karya solo dengan warna musik pop yang cenderung melankolis.

Sejumlah lagunya bahkan masih dapat ditemukan dalam berbagai kompilasi musik lawas dan kanal musik digital. Karya-karya tersebut menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia yang patut dikenang.

Untuk mengenang sosok dan perjalanan bermusiknya, berikut 6 lagu Djatu Parmawati yang layak kembali didengarkan.

1. Tunjukkan Salah dan Dosaku Salah satu lagu yang menonjol dalam perjalanan solo Djatu Parmawati adalah Tunjukkan Salah dan Dosaku.

Lagu ciptaan Hanny Tuheteru ini menjadi lagu utama dalam album bertajuk sama yang dirilis pada 1983 melalui Kusuma Record.

Mengusung nuansa pop melankolis, lagu ini bercerita tentang seseorang yang menghadapi kekecewaan dalam hubungan cinta. Djatu membawakan kisah tersebut dengan penghayatan yang kuat, terutama ketika memasuki bagian reffrain.

Lagu ini juga memperlihatkan kemampuan vokalnya dalam menjangkau nada rendah hingga tinggi. Tidak mengherankan jika Tunjukkan Salah dan Dosaku menjadi salah satu karya yang memperkuat namanya sebagai penyanyi solo.

2. Duri dalam Hidupku Masih dari album Tunjukkan Salah dan Dosaku, ada lagu Duri dalam Hidupku yang juga diciptakan Hanny Tuheteru.

Lagu ini memperlihatkan sisi lain dari karakter musik Djatu Parmawati yang identik dengan tema percintaan dan pergulatan perasaan.

Melalui pembawaan vokalnya yang lembut, Djatu mampu menghadirkan suasana emosional tanpa harus terdengar berlebihan. Lagu ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan kecocokan karakter suaranya dengan musik pop melankolis yang populer pada era tersebut.

3. Rindu Lagu Rindu menjadi salah satu karya Djatu Parmawati yang patut dikenang.

Lagu ciptaan Obbie Messakh tersebut menjadi bagian dari album Rindu yang dirilis pada 1985 melalui JAL Records.

Popularitas lagu ini juga mendapat dukungan dari penampilannya di program musik televisi Aneka Ria Safari pada 1985.

Pada masa itu, program musik televisi menjadi salah satu sarana penting bagi penyanyi untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat luas. Penampilan Djatu membawakan Rindu menjadi salah satu dokumentasi perjalanan kariernya di dunia hiburan.

Lagu ini memperlihatkan kekuatan Djatu dalam membawakan lagu bertema kerinduan dengan karakter suara yang khas.

4. Terpikat Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya, Terpikat menghadirkan nuansa yang lebih ringan dengan cerita tentang ketertarikan terhadap seseorang.

Lagu ini terdapat dalam album Tangis Kerinduan yang diproduksi Granada Records pada 1986.

Menariknya, lagu Terpikat menjadi salah satu yang banyak diputar di radio pada masanya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Djatu tidak hanya cocok membawakan lagu-lagu pop melankolis, tetapi juga mampu menyampaikan tema romantis dengan suasana yang lebih ceria.

Melalui lagu ini, pendengar dapat menikmati sisi lain dari musikalitas Djatu Parmawati.

5. Yogyakarta Lagu berjudul Yogyakarta merupakan salah satu lagu yang berkesan dalam perjalanan karier Djatu Parmawati. Bahkan, lagu ini bisa disebut sebagai salah satu karya yang ikut mengukuhkan namanya di industri musik Indonesia era 1970-an.

Dirilis pada 1976, lagu Yogyakarta diciptakan oleh musisi Anton Issoedibyo dan dibawakan Djatu Parmawati bersama dukungan vokal grup Geronimo II.

Lagu ini populer pada masanya, khususnya di kalangan masyarakat yang tumbuh pada dekade 1970-an. Hal tersebut juga tercatat dalam tulisan Suminto A. Sayuti yang diterbitkan melalui majalah Matajendela Dinas Kebudayaan DIY.

Liriknya menggambarkan Yogyakarta sebagai kota wisata, kota pelajar, serta tempat berkumpulnya para seniman. Lagu ini lahir jauh sebelum KLA Project merilis lagu berjudul sama pada 1990. Keduanya merupakan lagu berbeda dengan pencipta dan cerita yang berbeda.

6. Tangis Kerinduan Menutup daftar ini, ada Tangis Kerinduan, salah satu lagu yang menjadi judul album Djatu Parmawati pada pertengahan 1980-an.

Lagu ciptaan Gombloh tersebut masuk dalam album Tangis Kerinduan yang berisi 11 lagu. Album ini juga menghadirkan sejumlah karya lain seperti Bintang Terang, Cemburu, Cempaka, Mengapa Terjadi, dan Rasa Rindu.

Lagu ini memperlihatkan kedekatan Djatu dengan musik pop bernuansa emosional yang menjadi salah satu ciri khas perjalanan bermusiknya.

Meski setiap pendengar mungkin memiliki lagu favorit masing-masing, Tangis Kerinduan menjadi salah satu karya yang layak masuk dalam daftar lagu untuk mengenang almarhumah.

Warisan Musik Djatu Parmawati Perjalanan Djatu Parmawati memperlihatkan bagaimana seorang penyanyi turut menjadi bagian dari perkembangan musik populer Indonesia.

Dari kiprahnya bersama Geronimo II hingga perjalanan sebagai penyanyi solo, Djatu meninggalkan sejumlah rekaman yang menjadi dokumentasi penting musik Indonesia pada era 1970-an dan 1980-an.

Selain bermusik, Djatu juga pernah menjajal dunia akting dengan tampil dalam sejumlah film, di antaranya Matinja Seorang Bidadari (1971), Manager Hotel (1977), dan Bukan Impian Semusim (1981).

Kini, kepergian Djatu Parmawati pada usia 71 tahun menjadi momen untuk kembali mengenal karya-karya yang pernah ia hasilkan.

6 lagu tersebut bukan sekadar kumpulan rekaman lawas, melainkan pengingat atas perjalanan seorang penyanyi yang pernah memberikan warna tersendiri bagi dunia musik Indonesia.