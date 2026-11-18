JawaPos.com - Penyanyi Korea Selatan Hyolyn bersiap menyambut Natal melalui single digital terbaru bertajuk My Santa. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada 30 November 2026 dan menjadi rilisan baru Hyolyn setelah menghadirkan versi remix ChecK bersama rapper Mad Clown pada September lalu.

Kabar perilisan My Santa diumumkan melalui akun media sosial resmi Hyolyn pada 16 November 2026 pukul 18.00 KST. sebagaimana dilansir dari Allkpop. Dalam kesempatan tersebut, mantan vokalis utama SISTAR itu membagikan video dan sejumlah gambar teaser yang sekaligus memperlihatkan tanggal peluncuran lagu barunya.

Video teaser dibuka dengan suara dering telepon yang kemudian disusul suara Hyolyn bersenandung mengikuti irama musik. Cuplikan singkat tersebut menjadi gambaran awal mengenai nuansa musikal yang akan dihadirkan dalam My Santa.

Konsep visual yang diperkenalkan juga kental dengan suasana Natal. Salah satu gambar teaser memperlihatkan kabel telepon berwarna merah yang dibentuk menyerupai hati, diletakkan di atas latar beludru hijau.

Adapun My Santa dan nama Hyolyn ditampilkan menggunakan tulisan berkilauan. Sementara itu, elemen telepon yang muncul dalam video maupun gambar teaser diduga menjadi bagian penting dari konsep lagu tersebut.

Melalui My Santa, Hyolyn menghadirkan interpretasi personal terhadap lagu bertema Natal. Versi lengkapnya akan memperlihatkan karakter vokal khas penyanyi yang dikenal memiliki kemampuan vokal kuat dan fleksibel dalam membawakan berbagai genre musik.

Single digital ini akan didistribusikan melalui NHN Bugs dan tersedia mulai 30 November 2026, atau kurang dari satu bulan menjelang perayaan Natal.

Rilisan Baru Setelah Album 'OriginaLyn' Kehadiran My Santa melanjutkan aktivitas musik Hyolyn sepanjang 2026. Pada 22 Juli lalu, dia merilis mini album keempat bertajuk OriginaLyn dengan lagu utama ChecK.

Tidak berhenti di situ, Hyolyn kembali menghadirkan ChecK Remix (feat. Mad Clown) pada 8 September 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukannya kembali dengan rapper Mad Clown dalam versi berbeda dari lagu utamanya.

Di luar aktivitas rekaman, Hyolyn juga memperluas kiprahnya di panggung internasional. Pada Oktober 2026, dia tampil di Paris sebagai salah satu perwakilan artis Korea Selatan dalam Korean Expo 2026.

Acara tersebut digelar untuk memperingati 140 tahun hubungan diplomatik Korea Selatan dan Prancis. Dalam penampilannya, Hyolyn membawakan lagu spesial yang dibuat untuk memperingati momentum bersejarah tersebut.

Dia juga turut menyumbangkan penampilan OST dalam sebuah acara yang menandai 70 tahun drama Korea.

Perjalanan karier Hyolyn sendiri telah berlangsung cukup panjang. Namanya pertama kali dikenal luas sebagai vokalis utama grup K-pop SISTAR sebelum akhirnya membangun karier solo.

Sejak berkarier sendiri, Hyolyn dikenal mengeksplorasi beragam genre musik. Mulai dari pop, R&B, hingga musik dengan karakter dance yang kuat.