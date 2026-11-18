JawaPos.com - Setelah beberapa tahun tidak merilis album baru, grup musik TheOvertunes akhirnya kembali menyapa pendengar melalui karya terbaru bertajuk KINI GINI.

Album studio ketiga yang dirilis pada 16 November 2026 ini menjadi penanda babak baru perjalanan musik trio bersaudara Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, dan Mada Emmanuelle.

Berisi 12 lagu, KINI GINI menjadi ruang bagi ketiganya untuk menuangkan berbagai pengalaman personal. Bukan sekadar menandai kembalinya TheOvertunes ke industri musik, album ini juga memperlihatkan perjalanan emosional mereka dalam memahami kehidupan, hubungan, kehilangan, hingga cara berdamai dengan keadaan.

Sebelum mengumumkan album penuh, TheOvertunes lebih dulu memberikan gambaran mengenai arah musik terbaru mereka melalui dua single, yakni Sampai Kapan? dan Makhluk Cahaya. Kedua lagu tersebut menjadi pengantar bagi pendengar untuk mengenal kembali karakter musikal TheOvertunes setelah cukup lama menahan diri dari perilisan karya baru.

Menariknya, proses kreatif KINI GINI justru berangkat dari keinginan untuk berkarya tanpa tekanan. Mikha, Reuben, dan Mada tidak ingin terbebani ekspektasi untuk menghasilkan album yang harus melampaui pencapaian karya-karya sebelumnya.

Sebaliknya, mereka memilih memberikan ruang lebih luas bagi perasaan dan pengalaman pribadi untuk menentukan arah musik.

Sesuai judulnya, KINI GINI menggambarkan kondisi kehidupan yang sedang mereka jalani. Frasa tersebut juga menjadi semacam pengingat agar tidak terlalu larut memikirkan masa lalu maupun mencemaskan masa depan.

Mikha Angelo menyebut album ini sebagai salah satu karya paling jujur yang pernah mereka hadirkan bersama TheOvertunes.

"Aku ngerasa ini karya jujur TheOvertunes yang nggak dilebih-lebihkan dan nggak dikurang-kurangi," ungkap Mikha.

Pemilihan judul KINI GINI baru muncul ketika lebih dari separuh materi album selesai dikerjakan. Judul tersebut kemudian terasa mewakili pesan utama yang hendak disampaikan.

Menjadi Momen Pulang bagi Personel TheOvertunes Kehadiran KINI GINI memiliki arti tersendiri bagi ketiga personel. Setelah sempat disibukkan dengan proyek solo masing-masing, pengerjaan album ini menjadi kesempatan bagi Mikha, Reuben, dan Mada untuk kembali berkumpul memperkuat ikatan sebagai sebuah grup.

Bagi Mada Emmanuelle, album tersebut bukan hanya tentang musik, tetapi juga menjadi bentuk kecintaan mereka terhadap keluarga dan orang-orang terdekat.

Proses pembuatannya sekaligus menjadi perjalanan untuk mengasah kepekaan terhadap berbagai pengalaman manusia. Hal itu kemudian diterjemahkan ke dalam lagu-lagu yang memiliki cerita dan emosi berbeda.

Dari sisi musikalitas, TheOvertunes juga memperlihatkan eksplorasi yang lebih luas. Mereka tidak lagi membatasi diri pada satu karakter atau benang merah tertentu dalam menyusun aransemen.

Sebaliknya, setiap lagu dibiarkan berkembang mengikuti kebutuhan cerita dan energi yang ingin disampaikan.

"Energi kita lagi pengin berkarya seperti ini, ya sudah kita bikin saja daripada menyesal ke depannya," tegas Mikha.

Keberanian tersebut membuat KINI GINI hadir dengan warna musik yang beragam. Pendengar bisa menemukan sentuhan melodi pop Jepang dalam lagu Sakura!, nuansa folk hangat melalui Once in a While, hingga petikan banjo dengan atmosfer country.

Eksplorasi mereka juga menjangkau musik rock melalui permainan drum yang lebih dinamis. Perbedaan karakter tersebut membuat album ini tidak terasa monoton sekaligus memperlihatkan sisi lain dari musikalitas TheOvertunes.

Gandeng Nadin Amizah hingga Kunto Aji Selain eksplorasi musik, album KINI GINI turut menghadirkan sejumlah musisi sebagai kolaborator.

Ada empat lagu yang melibatkan nama-nama berbeda, yakni Nadin Amizah, Kunto Aji, Ify Alyssa, dan Nathantania.

Kehadiran para kolaborator tersebut menambah dimensi musikal sekaligus memberikan perspektif berbeda terhadap cerita yang dibangun dalam album.

Secara keseluruhan, 12 lagu di album KINI GINI mengangkat beragam sisi kehidupan. Mulai dari dinamika percintaan, kehilangan, hingga perjuangan untuk tetap bertahan ketika menghadapi masa-masa sulit.

Melalui album ini, TheOvertunes berharap lagu-lagu mereka tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bisa menemani pendengar yang sedang mengalami situasi serupa.

Mereka ingin setiap orang dapat menemukan cerita atau perasaan yang terasa dekat dengan pengalaman masing-masing ketika mendengarkan album tersebut.