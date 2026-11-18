JawaPos.com - Penyanyi asal Jepang, Takase Toya, akhirnya memenuhi keinginan para penggemar Indonesia untuk tampil langsung di hadapan mereka. Musisi yang dikenal lewat lagu Doushite tersebut menggelar konser tunggal di M Bloc Space, Jakarta, Minggu (15/11) malam, setelah penampilannya di Indonesia sempat tertunda selama satu tahun.

Konser ini menjadi momen istimewa bagi Takase Toya. Setelah menunggu cukup lama, ia mengaku lega sekaligus bahagia akhirnya bisa menyapa para penggemarnya di Jakarta secara langsung.

Dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan konser, Takase Toya tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut kesempatan tampil di Indonesia sebagai salah satu impian yang akhirnya berhasil diwujudkan.

"Hari ini rasanya benar-benar, finally (akhirnya). Setelah penantian satu tahun akhirnya saya bisa menggelar konser di Jakarta. Saya sangat senang akhirnya bisa datang ke Indonesia," ujar Takase Toya di hadapan awak media.

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Bukan sekadar persinggahan dalam rangkaian perjalanan musiknya, Jakarta mendapat tempat khusus dalam tur Asia Takase Toya pada tahun ini. Jakarta sengaja dipilih sebagai kota terakhir sekaligus penutup rangkaian konsernya di tahun ini.

Pemilihan Jakarta sebagai destinasi pamungkas bukan tanpa alasan. Takase Toya ingin memberikan kesan mendalam kepada para penggemar setelah konser yang sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada tahun lalu harus mengalami penundaan.

Ia bahkan mempertahankan pola perjalanan yang semula disiapkan, yakni bertolak langsung ke Jakarta setelah menyelesaikan penampilan di Singapura dua hari sebelumnya.

Menurut Takase Toya, menempatkan Jakarta sebagai pemberhentian terakhir membuat momen yang telah dinantikan selama satu tahun terasa lebih bermakna.

"Menurut saya, perasaan menunggu selama satu tahun ini tidak akan bisa terbayar tuntas jika bukan diletakkan di bagian akhir. Karena tahun lalu sempat ditunda, saya merasa konser di Jakarta inilah yang paling saya kerahkan seluruh tenaganya," paparnya.

Keputusan tersebut sekaligus menjadi bentuk keseriusannya dalam memberikan pengalaman konser yang berkesan bagi para penggemar di Indonesia.

Penundaan konser yang semula menjadi kabar mengecewakan justru memberikan waktu tambahan bagi Takase Toya untuk mematangkan persiapannya.

Ia merasa memiliki kesempatan lebih panjang untuk mempersiapkan penampilan, baik dari sisi musikalitas maupun konsep panggung. Karena itu, Takase Toya memastikan konser perdananya di Jakarta memberikan pengalaman terbaik yang sepadan dengan penantian cukup lama para penggemar.

Di atas panggung M Bloc Space, ia membawakan sejumlah lagu andalannya. Salah satu karya yang turut menjadi perhatian adalah Doushite, lagu yang memperkenalkan namanya kepada lebih banyak pendengar.

Antusiasme penonton menjadi bagian penting dari gelaran konser tersebut. Konser ini juga menandai pertemuan langsung Takase Toya dengan penggemar Indonesia, yang selama ini hanya bisa mengikuti perjalanan musiknya melalui karya-karya yang dirilis.

"Saya memberikan yang terbaik untuk para penggemar di Indonesia," ungkapnya.

Keseruan konser semakin lengkap dengan kehadiran Fumiya Sato sebagai penampil pembuka.

Sang musisi memiliki hubungan profesional dengan Takase Toya. Fumiya diketahui baru memulai perjalanan karier solonya pada tahun ini di bawah arahan produksi Takase Toya.

Fumiya juga mengaku ikut bahagia karena konser yang telah lama dinantikan akhirnya bisa terlaksana. Ia tahu betul keinginan Takase Toya untuk tampil di Indonesia sejak rencana konser tersebut pertama kali disiapkan pada tahun lalu.

"Tahun lalu Toya mau datang tapi tak kesampaian. Saya sudah dengar ceritanya. Jadi, hari ini bisa mewujudkannya membuat saya ikut merasa sangat senang," ujar Fumiya.