JawaPos.com - Kyuhyun Super Junior memancing tawa dalam acara 'Running Man' di SBS, dengan mengungkapkan ketakutan tak terduga terhadap bahasa Inggris.

Episode 'Running Man' yang mendatangkan Kyuhyun Super Junior menempati peringkat pertama, di antara variety show pada slot waktunya berdasarkan rating penonton usia 20–49 tahun.

Episode yang ditayangkan pada tanggal 15 November menghadirkan Kyuhyun Super Junior sebagai bintang tamu, menyusul perilisan mini album ketujuhnya yang berjudul 'CONTINUE.'

Perlombaan yang bertajuk 'Autumn to Be Continued' ini dimulai dengan penampilan Kyuhyun, yang bernyanyi secara langsung di sesi pembukaan pada pagi hari, yang menuai tepuk tangan dari para pengisi acara.

Para anggota harus menemukan dua lokasi untuk berfoto dengan nuansa musim gugur di Seoul, demi mendapatkan uang misi dan membeli pengecualian dari hukuman.

Lokasi pertama ditemukan setelah awal yang penuh ketidakpastian, yang mengandalkan ingatan Yoo Jae Suk.

Lokasi kedua menimbulkan kebingungan. Yang Se Chan menerima petunjuk yang tertulis dalam aksara Mandarin, sementara Kyuhyun diberikan petunjuk dalam bahasa Inggris yang harus disimak.

Kyuhyun mengaku merasa cemas saat berhadapan dengan bahasa Inggris, sehingga tidak dapat menemukan jawabannya.

Yoo Jae Suk mendengarkan kembali petunjuk berbahasa Inggris tersebut, dan menebak bahwa lokasi kedua adalah observatorium Gedung 63 (63 Building).

Kesulitan yang dialami Kyuhyun dalam bahasa Inggris, memancing gelak tawa lebih banyak karena ia dikenal memiliki kemampuan akademis yang kuat.

Kyuhyun merupakan lulusan Jurusan Musik Pasca-Modern dari Universitas Kyung Hee, dan meraih gelar magister dari sekolah pascasarjana di universitas yang sama.

Dikutip dari Allkpop, ia juga dikabarkan pernah menempati peringkat lima persen teratas, dalam ujian masuk perguruan tinggi serta pernah menerima penghargaan, dari menteri di bidang matematika.

Menurut Nielsen Korea, episode tersebut mencatatkan rating 1,9 persen di kategori penonton usia 20–49 tahun untuk wilayah metropolitan Seoul.

Angka ini menempatkan acara tersebut di posisi pertama di antara variety show pada slot waktu yang sama, serta masuk dalam tiga besar tayangan, baik drama maupun program varietas pada hari itu. Rating per menit acara tersebut mencapai puncaknya di angka 4,7 persen.