JawaPos.com - Kepergian penyanyi senior Djatu Parmawati pada Selasa, 17 November 2026, meninggalkan kenangan tersendiri bagi penikmat musik Indonesia, khususnya mereka yang mengikuti perkembangan musik pop pada era 1970-an dan 1980-an.

Djatu mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 16.10 WIB di RS AL dalam usia 71 tahun. Kabar meninggalnya penyanyi yang dikenal memiliki karakter vokal lembut tersebut telah dikonfirmasi oleh pengamat musik Stanley Tulung dan juga pihak keluarga.

Sepanjang perjalanan kariernya, Djatu tidak hanya dikenal sebagai penyanyi solo. Ia juga pernah menjadi bagian dari grup musik Geronimo II yang turut meramaikan industri musik Indonesia pada akhir 1970-an.

Namanya semakin dikenal setelah bergabung dengan grup tersebut dan merilis sejumlah album bersama label Musica Studio. Salah satu karya yang cukup dikenal adalah album Lilin-Lilin Kecil yang dirilis pada 1978.

Album tersebut memuat sejumlah lagu, di antaranya Om Genit dan Kawin Perak. Perjalanan bersama Geronimo II menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan bermusik Djatu sebelum akhirnya mengembangkan karier sebagai penyanyi solo.

Setelah memperoleh pengalaman bersama Geronimo II, Djatu Parmawati melanjutkan perjalanan musiknya sebagai penyanyi solo.

Salah satu album yang dirilisnya adalah Tunjukkan Salah dan Dosaku pada 1983. Album produksi Kusuma Record tersebut menghadirkan lagu dengan nuansa pop melankolis yang populer pada masa itu.

Lagu utama Tunjukkan Salah dan Dosaku merupakan ciptaan Hanny Tuheteru. Djatu juga membawakan lagu Duri dalam Hidupku yang diciptakan oleh pencipta lagu yang sama.

Selain dua lagu tersebut, album ini memuat sejumlah karya lain, seperti Bahagia dalam Cinta, Melati Putih, Tak Mungkin Kulupa, Jangan Lagi, dan Melodi Cinta.

Djatu kemudian merilis album Rindu pada 1985 melalui JAL Records. Album ini menghadirkan lagu utama berjudul Rindu ciptaan Obbie Messakh.

Karya tersebut menjadi salah satu lagu yang ikut memperkuat perjalanan karier solonya. Album Rindu juga memuat sejumlah lagu, termasuk Cinta Pertama, Tunjukkan Salah dan Dosaku, serta Duri dalam Hidupku.

Sementara itu, album Tangis Kerinduan yang dirilis pada 1986 menjadi salah satu rekaman lain dalam perjalanan bermusiknya.

Album tersebut berisi 11 lagu, termasuk Tangis Kerinduan, Bintang Terang, Cemburu, Cempaka, Kau di Hatiku, Mengapa Terjadi, dan Rasa Rindu.

Sebelumnya, Djatu juga tercatat merilis album Pelita Hidup pada 1982. Deretan karya tersebut memperlihatkan konsistensinya dalam menghadirkan lagu-lagu pop dengan karakter vokal yang khas.

Pernah Tampil di Aneka Ria Safari Selain melalui rekaman album, Djatu Parmawati juga pernah tampil di sejumlah program musik televisi yang populer pada masanya.

Salah satunya adalah Aneka Ria Safari. Dalam program tersebut, Djatu pernah membawakan lagu Rindu pada 1985.

Kehadirannya di layar kaca menjadi bagian dari perjalanan para penyanyi Indonesia pada era ketika televisi masih menjadi salah satu panggung penting untuk memperkenalkan karya musik kepada masyarakat luas.

Tak hanya berkiprah di dunia tarik suara, Djatu juga pernah menjajal kemampuan akting. Ia tercatat terlibat dalam sejumlah film, di antaranya Matinja Seorang Bidadari (1971), Manager Hotel (1977), dan Bukan Impian Semusim (1981).

Perjalanan Djatu Parmawati memperlihatkan kiprahnya sebagai seniman yang tidak hanya berkutat pada satu bidang di dunia hiburan Tanah Air.