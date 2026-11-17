JawaPos.com - Kabar bahagia dari Joo Jin Mo. Bintang drama Jirisan tersebut dikabarkan akan segera menyandang status sebagai seorang ayah setelah sang istri, Min Hye Yeon, diketahui tengah mengandung anak pertama mereka.

Berita menggembirakan ini menjadi perhatian penggemar karena pasangan tersebut telah membangun rumah tangga selama tujuh tahun sejak menikah pada 2019.

Dikutip dari soompi, agensi Joo Jin Mo, KHS Agency, secara resmi mengonfirmasi kabar kehamilan Min Hye Yeon. Pihak agensi membenarkan bahwa istri sang aktor memang sedang mengandung.

Namun, mereka menjelaskan bahwa usia kehamilan masih berada dalam tahap awal sehingga pasangan tersebut memilih untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi kepada publik.

Agensi juga menyampaikan bahwa belum ada detail lebih lanjut yang dapat diungkapkan mengenai kehamilan tersebut.

Mengingat kabar ini merupakan kebahagiaan pribadi bagi keluarga mereka, KHS Agency meminta masyarakat untuk memberikan doa, dukungan, dan ucapan selamat kepada pasangan tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi konfirmasi resmi atas kabar yang telah menarik perhatian penggemar.

Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon resmi menikah pada 2019. Min Hye Yeon sendiri merupakan seorang dokter yang cukup dikenal karena beberapa kali tampil dalam berbagai program televisi untuk membagikan informasi seputar kesehatan dan medis kepada masyarakat. Kehidupan rumah tangga keduanya selama ini juga relatif jauh dari sorotan pemberitaan hiburan.

Kabar kehamilan ini menjadi babak baru dalam perjalanan rumah tangga Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon. Setelah melewati tujuh tahun pernikahan, keduanya kini bersiap menyambut anggota keluarga baru.