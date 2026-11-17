JawaPos.com - IU curi perhatian publik melalui transformasi visual yang tidak biasa. Pelantun lagu Love Wins All tersebut tampil dengan makeup smoky yang lebih berani serta konsep pemotretan berbeda dari citra anggun dan polos yang selama ini melekat padanya.

Penampilan terbaru tersebut diperkenalkan melalui rangkaian foto 2027 Season's Greetings bertajuk I★U CLUB dan langsung menuai antusiasme penggemar.

Dilansir dari allkpop, EDAM Entertainment, merilis sejumlah foto terbaru melalui akun media sosial resminya. Dalam salah satu konsep, IU tampil dengan rambut panjang lurus, topi berbulu putih, serta busana metalik yang memberikan kesan futuristik.

Riasan mata smoky yang tegas dipadukan dengan latar belakang bernuansa biru menciptakan penampilan unik, bahkan membuatnya terlihat seperti karakter cyborg dari dunia masa depan.

Tidak hanya mengusung konsep futuristik, IU juga memperlihatkan sisi lain melalui pemotretan bernuansa film remaja Amerika. Ia terlihat berpose di depan loker sekolah bergaya vintage, menikmati popcorn, hingga tampil di samping sepeda motor.

Perubahan gaya tersebut semakin menarik perhatian karena IU mampu menghadirkan karakter yang berbeda melalui pilihan busana, ekspresi, dan aksesori yang digunakan.

Konsep I★U CLUB memang dirancang untuk memperlihatkan berbagai sisi menarik IU melalui pendekatan visual yang tidak monoton.

Dalam beberapa foto lainnya, ia juga tampil dengan gaya retro yang mengingatkan pada tren fashion era 2000-an. Perpaduan konsep tersebut memperlihatkan fleksibilitas IU dalam mengeksplorasi penampilan, mulai dari kesan misterius, futuristik, hingga ceria dan playful.

Sementara itu, pemesanan awal produk IU 2027 Season's Greetings 'I★U CLUB' telah dibuka sejak 11 November 2026 dan berlangsung hingga 22 November mendatang.

Produk tersebut dijadwalkan mulai dirilis secara bertahap pada 29 Desember 2026. Seperti edisi sebelumnya, Season's Greetings IU kembali menghadirkan konsep kreatif yang menjadi salah satu hal paling dinantikan penggemar menjelang pergantian tahun.

Transformasi terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa IU tidak terpaku pada satu citra tertentu. Meski dikenal dengan penampilan feminin dan elegan, ia tetap mampu mengeksplorasi gaya yang lebih berani tanpa kehilangan karakter khasnya.