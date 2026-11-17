JawaPos.com - Yeonjun TXT perlihatkan sisi kehidupannya yang jarang diketahui penggemar melalui program variety show populer, I Live Alone.

Dalam preview terbaru acara tersebut, idol bernama lengkap Choi Yeonjun ini membagikan pengalamannya menjalani kehidupan mandiri setelah tinggal sendiri selama tujuh bulan.

Kabar penampilannya langsung menarik perhatian penggemar yang penasaran dengan aktivitas sehari-harinya di luar kesibukan sebagai idol.

Dilansir dari Allkpop, preview episode terbaru I Live Alone memperlihatkan Yeonjun berbicara mengenai kehidupannya setelah memutuskan untuk tinggal terpisah.

Selama tujuh bulan terakhir, ia mulai terbiasa mengurus berbagai kebutuhan pribadi tanpa bantuan orang lain. Pengalaman tersebut menjadi bagian baru dalam kehidupannya, terutama karena aktivitasnya selama ini lebih banyak diisi dengan jadwal grup, latihan, dan berbagai kegiatan promosi.

Kehidupan tinggal sendiri tentu menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi Yeonjun. Selain harus mengatur rutinitas sehari-hari, ia juga memiliki kesempatan untuk menikmati waktu pribadi di tengah jadwal industri hiburan yang padat.

Melalui penampilannya dalam program tersebut, penggemar berkesempatan melihat kebiasaan dan kepribadian Yeonjun ketika tidak sedang berada di atas panggung.

I Live Alone sendiri merupakan program variety show Korea Selatan yang mengikuti kehidupan sehari-hari para selebritas yang tinggal sendiri.

Acara ini dikenal karena menghadirkan sisi personal para bintang, mulai dari aktivitas sederhana di rumah hingga rutinitas unik yang jarang terlihat di depan publik. Kehadiran Yeonjun pun menambah daftar idol K-pop yang membagikan pengalaman kehidupan mandiri melalui program tersebut.

Penampilan Yeonjun dalam I Live Alone menjadi kesempatan menarik bagi MOA, sebutan penggemar TXT, untuk mengenal sang idol lebih dekat.

Selama ini, Yeonjun dikenal sebagai salah satu performer dengan karisma kuat di atas panggung. Namun, melalui variety show tersebut, ia akan memperlihatkan sisi yang lebih santai dan personal.