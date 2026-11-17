JawaPos.com - Kangin jadi perhatian publik setelah membicarakan berbagai kontroversi yang pernah mewarnai perjalanan kariernya.

Dalam sebuah kesempatan terbaru, penyanyi bernama lengkap Kim Young Woon tersebut secara terbuka merefleksikan kesalahan masa lalu sekaligus mengungkapkan penyesalan atas sejumlah keputusan yang pernah diambilnya. Pengakuan ini kembali mengingatkan publik pada perjalanan panjang Kangin di industri hiburan Korea Selatan.

Dilansir dari Allkpop, Kangin membahas pengalaman pribadinya dan berbagai peristiwa kontroversial yang pernah membuat namanya menjadi sorotan.

Ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya pada masa lalu membawa konsekuensi besar, bukan hanya terhadap kehidupan pribadinya, tetapi juga karier serta orang-orang di sekitarnya.

Melalui refleksi tersebut, Kangin memperlihatkan kesadaran bahwa ada sejumlah hal yang tidak bisa begitu saja diperbaiki setelah terjadi.

Kangin pernah menghadapi sejumlah kontroversi hukum, termasuk kasus mengemudi dalam keadaan mabuk pada 2009 dan 2016. Insiden tersebut membuat aktivitasnya sebagai anggota Super Junior beberapa kali terganggu.

Rentetan masalah itu juga memengaruhi hubungannya dengan penggemar yang telah mendukung perjalanan grup sejak awal debut.

Pada 2019, Kangin akhirnya mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Super Junior setelah menjadi bagian dari grup tersebut selama bertahun-tahun.

Keputusan itu menandai berakhirnya perjalanan panjangnya bersama salah satu boy group generasi kedua paling berpengaruh di industri K-pop. Meski tidak lagi menjadi anggota Super Junior, namanya masih kerap dikaitkan dengan sejarah dan berbagai perjalanan grup tersebut.

Kini, pernyataan penyesalan Kangin kembali memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian penggemar mengingat perjalanan panjangnya bersama Super Junior, sementara yang lain menyoroti pentingnya tanggung jawab atas kesalahan yang pernah dilakukan.