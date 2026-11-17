JawaPos.com - QWER hadirkan kejutan melalui langkah baru di luar industri musik. Grup yang dikenal dengan konsep band dan penampilan energik tersebut dikabarkan memperluas aktivitas mereka ke dunia gaming melalui kolaborasi bersama dua perusahaan game ternama, Rockstar Games dan Riot Games.

Langkah ini menjadi perkembangan menarik bagi QWER karena mempertemukan musik dengan industri permainan digital yang memiliki basis penggemar sangat besar.

Dilansir dari Allkpop, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya QWER memperluas jangkauan popularitas mereka melalui berbagai sektor hiburan.

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Kerja sama dengan Rockstar Games dan Riot Games juga menarik perhatian karena kedua perusahaan tersebut dikenal memiliki sejumlah waralaba game populer dengan komunitas pemain dari berbagai negara.

Kehadiran QWER dalam proyek yang berkaitan dengan dunia gaming membuka peluang bagi grup ini untuk menjangkau audiens baru di luar penggemar K-pop.

Rockstar Games merupakan perusahaan pengembang dan penerbit permainan video yang dikenal melalui waralaba besar seperti Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption.

Sementara itu, Riot Games populer berkat sejumlah judul permainan kompetitif, termasuk League of Legends dan VALORANT.

Dua nama besar tersebut memiliki pengaruh kuat dalam industri gaming global sehingga kolaborasi ini menjadi perhatian tersendiri bagi penggemar musik maupun permainan video.

QWER dikenal sebagai grup band yang memiliki warna musik berbeda di tengah persaingan industri K-pop. Grup ini terdiri dari Chodan, Magenta, Hina, dan Siyeon yang menggabungkan kemampuan memainkan instrumen musik dengan penampilan khas idol.

Sejak debut, QWER berhasil membangun identitas melalui musik bernuansa rock-pop serta konsep band yang memberikan warna tersendiri di industri hiburan Korea Selatan.

Kolaborasi dengan Rockstar Games dan Riot Games berpotensi menjadi kesempatan baru bagi QWER untuk memperkenalkan karya serta identitas mereka kepada komunitas internasional.