JawaPos.com - Lee Jung Jae membuat pengakuan mengejutkan mengenai kondisi kulit yang pernah memengaruhi perjalanan kariernya.

Bintang serial Squid Game tersebut mengungkapkan bahwa masalah kulit yang dialaminya sempat membuat ia harus mengambil jeda dari aktivitas akting selama kurang lebih satu tahun. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan sisi personal sang aktor yang jarang diketahui publik.

Dikutip dari Allkpop, Lee Jung Jae membicarakan pengalaman tersebut ketika membahas perawatan kulit dan rencana bisnis kecantikannya. Ia menjelaskan bahwa persoalan kulit bukan sekadar masalah penampilan, tetapi juga menjadi tantangan yang cukup mengganggu aktivitas profesionalnya.

Kondisi tersebut membuatnya perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan kulit sebelum kembali menjalani kesibukan di industri hiburan.

Pengalaman menghadapi masalah kulit rupanya memberikan perspektif baru bagi Lee Jung Jae mengenai pentingnya perawatan yang tepat.

Selama ini, aktor berusia 50-an tersebut dikenal memiliki penampilan yang terjaga meskipun telah lama berkarier di dunia perfilman dan televisi. Namun, di balik penampilannya, ia ternyata pernah melalui masa sulit ketika harus menghadapi persoalan kulit yang dialaminya sendiri.

Menariknya, pengalaman tersebut juga mendorong Lee Jung Jae untuk mempertimbangkan langkah baru di luar dunia akting. Ia memberikan bocoran mengenai rencana menghadirkan brand skincare miliknya sendiri.

Rencana tersebut menjadi perhatian karena sang aktor ingin mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman pribadinya dalam menghadapi masalah kulit. Meski demikian, detail mengenai nama merek, produk, dan jadwal peluncurannya masih dinantikan.

Nama Lee Jung Jae sendiri telah dikenal secara internasional berkat berbagai proyek besar, terutama serial Netflix Squid Game yang membawanya meraih popularitas global. Ia juga membintangi sejumlah film dan drama Korea dengan karakter yang beragam.

Kini, selain melanjutkan perjalanan di industri hiburan, ketertarikannya terhadap bisnis perawatan kulit membuka kemungkinan hadirnya babak baru dalam karier sang aktor.

Pengakuan Lee Jung Jae ini memperlihatkan bahwa kehidupan selebritas tidak selalu berjalan semulus yang terlihat di layar. Masalah pribadi, termasuk kesehatan kulit, dapat memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan.