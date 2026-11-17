JawaPos.com - Jisoo jadi perbincangan hangat di media sosial. Kali ini, bukan karena penampilan panggung ataupun aktivitas musiknya, melainkan cara uniknya mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Inggris.

Pengucapan kata tersebut mendadak viral dan berkembang menjadi meme yang ramai dibagikan oleh penggemar maupun pengguna internet. Momen sederhana ini justru memperlihatkan sisi menggemaskan Jisoo yang selalu berhasil mencuri perhatian publik.

Menurut laporan Zapzee, pengucapan Jisoo terhadap kata "Louder" menjadi bahan candaan di berbagai platform media sosial.

Cara sang idol melafalkan kata tersebut dianggap memiliki ciri khas tersendiri sehingga memancing beragam reaksi lucu. Potongan video yang memperlihatkan momen tersebut kemudian menyebar luas dan digunakan sebagai bahan meme oleh para penggemar.

Fenomena ini semakin menarik karena Jisoo memang dikenal memiliki kepribadian ceria dan spontan. Meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya kerap menjadi perhatian penggemar internasional, ia tetap tampil percaya diri ketika berkomunikasi.

Hal-hal kecil seperti pengucapan kata tertentu justru sering menjadi momen yang membuat interaksinya terasa lebih dekat dan menghibur.

Penggemar ramai-ramai membagikan ulang potongan video tersebut dengan berbagai tambahan teks dan komentar jenaka.

Sebagian pengguna bahkan ikut menirukan cara Jisoo mengucapkan kata "Louder". Momen ini memperlihatkan bagaimana satu kejadian sederhana dapat berkembang menjadi tren internet ketika melibatkan figur populer dengan basis penggemar besar seperti Jisoo.

Popularitas Jisoo memang tidak hanya berasal dari aktivitasnya bersama BLACKPINK. Ia juga dikenal melalui berbagai proyek solo, dunia akting, hingga aktivitas di bidang fashion dan kecantikan.

Kepribadiannya yang natural serta ekspresi spontan membuat banyak momen kesehariannya mudah menarik perhatian publik.

Meski hanya berawal dari pengucapan satu kata, viralnya meme tersebut kembali membuktikan daya tarik Jisoo di dunia hiburan.