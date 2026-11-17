JawaPos.com - Kabar terbaru dari Sungri. Setelah bertahun-tahun bersama C2K Entertainment, ia kini resmi mengakhiri kerja sama dengan agensi yang telah menaungi kariernya selama bertahun-tahun.

Pengumuman tersebut menjadi perhatian penggemar karena menandai berakhirnya salah satu fase penting dalam perjalanan profesional sang penyanyi.

Pada 14 November 2026, C2K Entertainment mengumumkan melalui akun media sosial resminya bahwa kontrak dengan Sungri telah berakhir.

Pihak agensi juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang selama ini diberikan kepada sang artis. Sungri sendiri diketahui telah bekerja sama dengan C2K sejak 2017, sehingga kebersamaan mereka berlangsung sekitar sembilan tahun.

Sebelum dikenal luas sebagai penyanyi trot, Sungri memulai perjalanan musiknya melalui grup K-Boys pada 2012. Namanya semakin dikenal setelah mengikuti program audisi Produce 101 Season 2 pada 2017 dan bergabung dengan grup proyek RAINZ. Setelah itu, ia mengembangkan karier sebagai penyanyi trot dan mengikuti sejumlah kompetisi musik.

Popularitas Sungri semakin meningkat setelah berhasil menjadi juara dalam program kompetisi trot MBN, Mumyeong Jeonseol, yang berakhir pada Mei 2026.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting setelah melewati perjalanan panjang di industri hiburan. Ia kemudian melanjutkan aktivitas melalui program spin-off Jeonseol-ui Sanae serta konser tur nasional.

Menurut laporan Special Times, pengakhiran kontrak ini sekaligus menutup perjalanan panjang Sungri bersama C2K Entertainment.

Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai rencana manajemen berikutnya ataupun arah aktivitas sang penyanyi setelah berakhirnya kerja sama tersebut.

Berakhirnya kemitraan ini tentu membuka babak baru bagi Sungri. Dengan pengalaman panjang dan pencapaian terbarunya di dunia musik trot, penggemar kini menantikan langkah selanjutnya yang akan diambil sang penyanyi.