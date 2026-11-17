JawaPos.com - Aktor sekaligus sutradara dan produser Baim Wong tengah mempersiapkan proyek film terbarunya berjudul Ampun Yang Mulia!. Mengusung genre komedi, film dari rumah produksi Tiger Wong Entertainment tersebut menawarkan konsep berbeda dengan membawa humor khas Indonesia ke dalam kehidupan kerajaan Tiongkok pada masa lampau.

Proyek tersebut menjadi salah satu ambisi Baim Wong yang membutuhkan proses pengembangan cukup panjang. Naskah film yang ditulis Cassandra Massardi itu bahkan telah dikerjakan selama tiga tahun sebelum akhirnya siap memasuki tahap produksi.

Melalui akun Instagram pribadinya, @baimwong, Baim sempat memperlihatkan sampul naskah Ampun Yang Mulia! yang menggunakan dua bahasa, Mandarin dan Inggris.

"Kadang ide gila tuh jangan cuma dipikirin. Gas dijalanin!! Tapi dengan perhitungan yg matang ya! 3 tahun buat script ini. 3 tahun!! Dan akhirnya sekarang beneran mau dibikin film!!" tulis Baim dalam unggahannya.

Baim Wong mengungkapkan, gagasan membuat film tersebut berangkat dari ketertarikannya melihat popularitas drama Cina atau dracin yang belakangan banyak diminati masyarakat Indonesia.

Ia kemudian membayangkan bagaimana jadinya jika dua aktor komedi Tanah Air ditempatkan dalam situasi kehidupan kerajaan Tiongkok pada masa lampau.

"Jadi ini itu seperti balik ke masa lampau dengan dua aktor komedi yang sangat lucu, akan membuat kita tertawa," ujar Baim Wong.

"Orang-orang sekarang banyak yang suka nonton dracin, dan kayaknya lucu kalau saya bikin satu ide gila, film komedi yang bisa masuk ke dunia itu," lanjutnya.

Meski berangkat dari ide fiksi, Baim tidak ingin cerita Ampun Yang Mulia! hanya mengandalkan situasi absurd untuk memancing tawa. Ia memastikan alur cerita tetap memiliki logika yang jelas, termasuk alasan para karakter bisa berada di lingkungan kerajaan.

Hal itu pula yang membuat proses penulisan naskah membutuhkan waktu panjang. Sejumlah pengembangan dilakukan untuk memperkuat cerita sekaligus menemukan formula komedi yang tepat.

"Perubahan besar ada. Segi penulisannya ceritanya dikembangin untuk komedinya dan kenapa bisa ada di kerajaan. Walaupun fiksi, tapi harus ada logikanya juga," jelasnya.

Gandeng Rumah Produksi Cina untuk Syuting Tidak hanya menawarkan konsep cerita yang berbeda, Ampun Yang Mulia! juga dipersiapkan dengan standar produksi yang diperhatikan secara detail.

Baim Wong mengaku ingin menghadirkan atmosfer kerajaan Tiongkok yang meyakinkan melalui pemilihan kostum, properti, hingga desain lokasi syuting. Untuk mewujudkannya, Tiger Wong Entertainment akan bekerja sama dengan kru berpengalaman dari Cina.

"Pastinya biaya yang dikeluarkan juga banyak, karena kita bukan bikin film yang biasa-biasa saja, akan dikerjakan dengan kru Cina yang berpengalaman. Dengan treatment yang bagus, dari pemilihan wardrobe, pemilihan props juga, dan juga set-nya saya pilih sangat detail, karena di sini juga ada kelas-kelasnya untuk set syuting," ungkap Baim.

Kerja sama dengan rumah produksi lokal Cina juga menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mengurus perizinan pengambilan gambar di sana.

Menurut Baim, komunikasi dengan calon mitra produksi sudah berlangsung sejak sekitar satu tahun. Ia menyadari produksi film asing di Cina membutuhkan pendampingan pihak lokal agar seluruh proses dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Harus ada PH Cina yang membantu, karena tidak bisa kita syuting di situ tanpa ada perantara dari permission sana. Jadi sebelum ini kita sudah saling telepon-teleponan selama mungkin setahun. Habis itu barulah kita kerjain ini sekarang," tuturnya.

Kolaborasi lintas negara tersebut nantinya juga melibatkan pemain asal Cina dan warga lokal keturunan Tionghoa. Kehadiran mereka dinilai penting untuk mendukung kebutuhan cerita sekaligus membangun suasana yang sesuai dengan latar film.

"Karena kita juga akan kolaborasi dengan Cina, pastinya izin semuanya akan diurus. Banyak sekali pemain Cina yang akan gabung juga, karena nggak mungkin kita bawa semua pemain dari Indonesia. Akan seru banget sih ini, nggak sabar," katanya.

Casting Ampun Yang Mulia! Sudah 70 Persen Di tengah persiapan produksi, proses pencarian pemain Ampun Yang Mulia! juga terus berjalan. Baim Wong menyebut tahap casting telah mencapai sekitar 70 persen, sementara tim masih mencari sejumlah aktor yang dinilai paling sesuai dengan karakter dalam cerita.

Menariknya, Baim tidak menjadikan popularitas sebagai faktor utama dalam menentukan pemain. Kemampuan akting dan kecocokan dengan karakter justru menjadi pertimbangan yang lebih penting.

"Nama-nama besar itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak bisa melakukan apa yang diperlukan. Bukan hanya aktor besar kita nyebutinnya, ya, tapi benar-benar orang yang cocok di karakter itu siapa," jelasnya.

Selain casting, tim produksi juga tengah melakukan recce atau peninjauan lokasi untuk memastikan kesesuaian tempat dengan kebutuhan cerita.

Baim menyebut perkembangan skenario berada di kisaran 70 hingga 80 persen. Artinya, masih ada sejumlah detail yang perlu dimatangkan sebelum seluruh persiapan produksi rampung.

Ketika ditanya apakah Baim akan ikut tampil sebagai pemain, Baim mengaku tidak selalu harus mengambil peran dalam film yang diproduksinya.

Ia lebih memilih melihat kebutuhan produksi. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menggantikan pemain atau mengisi karakter tertentu, barulah ia mempertimbangkan untuk tampil.

"Saya nggak pernah mikir ada saya di setiap film. Cuma kalau lagi mendadak dibutuhkan, karena di setiap produksi suka ada aja masalahnya, kita aja yang gantiin," ujarnya.

Riset Budaya Tiongkok Jadi Tantangan Menghadirkan cerita berlatar kerajaan Tiongkok ternyata bukan pekerjaan sederhana bagi Baim dan timnya. Salah satu tantangan terbesar adalah memahami kebudayaan, kebiasaan, serta kehidupan masyarakat pada masa itu.

Riset menjadi bagian penting agar penggambaran dunia kerajaan dalam film tidak sekadar terlihat menarik secara visual, tetapi juga memiliki dasar budaya yang tepat.

"Tantangan masih ada, kita nggak tahu kerajaan Cina itu seperti apa, dan harus kita tahu dari mereka supaya tidak menyalahi kebiasaan. Jadi memang kita harus riset juga datanya," kata Baim.

Di sisi lain, Baim Wong juga harus memastikan pendekatan komedi dalam film tersebut tetap dekat dengan selera penonton Indonesia.

Menurutnya, latar cerita yang mengangkat kehidupan kerajaan Cina tidak boleh membuat humor yang disajikan terasa asing bagi masyarakat di Tanah Air. Perpaduan dua unsur tersebut harus dirancang agar penonton tetap bisa menikmati cerita dan memahami kelucuan yang ditampilkan.

"Yang paling susah tuh, bagaimana cerita ini diterima. Karena kita harus tahu yang menonton ini orang Indonesia, dikemas dengan taste yang harus bisa diterima sama orang Indonesia. Jadi ya kesulitannya juga itu," katanya.

Selain Ampun Yang Mulia!, Tiger Wong Entertainment ternyata juga tengah menyiapkan sejumlah proyek film dari genre berbeda.

Baim Wong menyebut ada rencana pengembangan film action, disaster movie, drama, hingga horor. Namun, untuk saat ini, ia ingin lebih dulu memusatkan perhatian pada film komedi terbarunya tersebut.

Lewat Ampun Yang Mulia!, Baim Wong berharap dapat menghadirkan tontonan yang menawarkan pengalaman berbeda bagi penonton Indonesia. Baginya, keberhasilan film bukan semata-mata diukur dari besarnya skala produksi, tetapi juga dari kemampuannya menghibur masyarakat.

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