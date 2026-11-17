JawaPos.com - Song Hye Kyo bagikan cerita jujur tentang perjalanan hidup dan kariernya ketika masih berusia 20-an. Dalam penampilannya di acara YouTube Pinggyego, bintang drama The Glory tersebut mengungkapkan sejumlah hal yang kini menjadi penyesalan, terutama terkait kesempatan berakting yang pernah terlewatkan.

Episode terbaru Pinggyego yang diunggah kanal YouTube DdeunDdeun pada 14 November 2026 menghadirkan Song Hye Kyo bersama aktor Gong Yoo. Keduanya hadir sebagai tamu setelah bekerja sama dalam serial Netflix Tantara.

Dalam obrolan santai bersama Yoo Jae Suk dan Yang Se Chan, Song Hye Kyo diajak mengenang kehidupan saat berada di usia 20-an.

Song Hye Kyo mengaku dahulu memiliki lebih banyak waktu luang daripada yang ia bayangkan. Namun, ketika melihat kembali perjalanan kariernya, ia merasa belum meninggalkan cukup banyak karya pada masa tersebut.

Ia juga menyadari bahwa kebiasaannya terlalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum menerima proyek membuat sejumlah kesempatan akhirnya terlewat.

Ia menjelaskan bahwa saat memilih peran, dirinya memiliki standar pribadi dan kerap menimbang banyak hal. Sikap tersebut membuatnya melewatkan beberapa tawaran akting.

Kini, Song Hye Kyo merasa seharusnya ia lebih berani mengambil kesempatan dan tidak terlalu lama memikirkan setiap keputusan.

Selain membicarakan karier, Song Hye Kyo juga mengenang kebiasaan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Menurut pengakuannya, ia senang pergi ke salon, duduk berlama-lama di kafe, serta mengobrol bersama teman.

Meski aktivitasnya terbilang sederhana, ia mengingat bahwa dahulu sering berharap jadwal syuting segera selesai agar bisa menikmati waktu luang.

Menurut laporan OSEN, cerita tersebut memperlihatkan sisi reflektif Song Hye Kyo ketika melihat kembali masa mudanya.