JawaPos.com - Kabar bahagia dari Avril Lavigne. Pelantun lagu Complicated tersebut mengumumkan bahwa dirinya telah menyambut kelahiran anak pertamanya.

Kabar ini mengejutkan penggemar karena selama ini Avril dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya, termasuk soal hubungan asmara dan kehamilan.

Dikutip dari AP News, pada Jumat, 13 November 2026, Avril membagikan kabar tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah sejumlah foto hitam putih yang memperlihatkan momen kebersamaan dengan bayi perempuannya.

Dalam salah satu foto, tampak tangan sang penyanyi memegang jemari mungil putrinya, sementara foto lainnya memperlihatkan Avril menggendong buah hatinya.

Avril menuliskan kalimat penuh kebahagiaan, yakni bahwa putri kecil mereka telah tiba. Ia juga memperlihatkan tiga pasang sepatu Vans bermotif kotak-kotak dengan ukuran berbeda yang diletakkan di atas skateboard.

Detail tersebut langsung mencuri perhatian karena identik dengan gaya pop punk yang selama ini melekat pada dirinya.

Meski membagikan kabar kelahiran, Avril belum mengungkap nama putrinya maupun identitas ayah sang bayi. Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan pribadinya saat ini.

Menurut laporan Associated Press pada 13 November 2026, pengumuman tersebut menjadi kabar pertama mengenai kehadiran anak Avril yang dibagikan secara terbuka kepada publik.

Sebelum kabar bahagia ini, Avril pernah menikah dengan Deryck Whibley, vokalis Sum 41, pada 2006 hingga 2010. Ia kemudian menikah dengan Chad Kroeger, vokalis Nickelback, pada 2013 sebelum keduanya mengumumkan perpisahan pada 2015.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan asmaranya juga sempat dikaitkan dengan sejumlah figur publik, tetapi identitas pasangan yang menjadi ayah anak pertamanya belum diumumkan.

Kehadiran putri kecilnya kini membuka babak baru dalam kehidupan Avril Lavigne. Penggemar pun ramai memberikan ucapan selamat setelah sang penyanyi membagikan kabar tersebut.