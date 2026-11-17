JawaPos.com - Ju Ji Hoon mulai babak baru dalam perjalanan kariernya. Ia mengakhiri kerja sama dengan Blitzway Entertainment dan berencana mendirikan perusahaan independen sendiri.

Keputusan ini menandai perubahan besar setelah bertahun-tahun menjalin hubungan profesional dengan pihak manajemen tersebut.

Dikutp dari Soompi, Blitzway Entertainment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif Ju Ji Hoon telah berakhir.

Dalam pernyataan resminya, agensi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dan kesepakatan bersama.

Kedua pihak sepakat mengakhiri hubungan kontraktual dengan tetap menjaga rasa saling menghormati.

Hubungan Ju Ji Hoon dengan jajaran eksekutif perusahaan telah terjalin selama sekitar 16 tahun. Blitzway menyebut sang aktor memiliki ikatan kepercayaan yang kuat dengan para petinggi agensi.

Mereka juga menyampaikan apresiasi karena Ju Ji Hoon turut membantu membentuk arah dan nilai perusahaan sejak awal perjalanan hingga saat ini.

Menurut laporan Soompi, Ju Ji Hoon kini tengah mempersiapkan pendirian perusahaan independennya sendiri.

Dengan langkah tersebut, ia tidak sekadar berpindah ke agensi lain, tetapi memilih membangun wadah manajemen yang dapat mendukung arah karier dan rencana profesionalnya ke depan.

Ju Ji Hoon sendiri saat ini tengah menarik perhatian melalui perannya sebagai Kaisar Sovieshu dalam serial Disney+ The Remarried Empress. Ia juga telah menyelesaikan sebagian besar proses syuting serial Netflix Viking yang dibintanginya bersama Lee Jun Ho.

Keputusan mendirikan perusahaan sendiri pun membuka peluang bagi sang aktor untuk mengembangkan aktivitas akting sekaligus keterlibatannya dalam produksi.

Berakhirnya kerja sama ini tidak disertai perselisihan yang diumumkan ke publik. Sebaliknya, Blitzway Entertainment menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan terhadap langkah baru Ju Ji Hoon.