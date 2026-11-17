JawaPos.com - Kabar mengejutkan dari Ko Kyung Pyo yang dilaporkan terlibat kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Insiden ini langsung menjadi perhatian publik, terutama para penggemar yang selama ini mengikuti perjalanan karier sang aktor.

Menurut laporan Soompi, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Korea Selatan. Ko Kyung Pyo diketahui menabrak kendaraan kebersihan saat mengendarai mobil pribadinya di kawasan Mapo, Seoul.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, kadar alkohol dalam darahnya mencapai tingkat yang dapat menyebabkan pencabutan SIM, yakni 0,08 persen atau lebih.

Agensi Ko Kyung Pyo, CL&COMPANY, segera merilis pernyataan resmi untuk menyampaikan permintaan maaf.

Pihak agensi mengungkapkan penyesalan mendalam kepada seluruh pihak yang mengalami kerugian akibat kecelakaan tersebut. Mereka juga meminta maaf kepada masyarakat dan penggemar yang merasa kecewa serta khawatir atas tindakan sang aktor.

Agensi menjelaskan bahwa Ko Kyung Pyo telah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan diperbolehkan pulang setelah proses tersebut.

Sang aktor juga mengakui kesalahannya serta menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan yang dilakukan. Ia disebut siap menerima segala konsekuensi hukum yang akan dijatuhkan dan bertanggung jawab, termasuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

CL&COMPANY turut menegaskan bahwa pihaknya memandang serius insiden tersebut. Agensi berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan artis agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan atas kontroversi yang kini menyeret salah satu aktor mereka.

Kasus ini menjadi pukulan bagi perjalanan karier Ko Kyung Pyo yang dikenal melalui sejumlah drama populer, termasuk Reply 1988. Insiden tersebut juga membuat namanya kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar hiburan Korea.