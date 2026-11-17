JawaPos.com - Penyanyi K-pop Tiffany Young bersiap menutup rangkaian tur konser solonya, Edge of Calm Tour, melalui pertunjukan spesial di Seoul, Korea Selatan, pada 27 Desember 2026. Konser ini sekaligus menjadi perayaan satu dekade perjalanan karier solonya sejak debut pada 2016.

Kabar tersebut diumumkan Tiffany Young melalui video promosi yang diunggah di akun media sosial resminya pada 16 November 2026. Dalam video itu, personel Girls' Generation tersebut mengungkapkan antusiasmenya menyambut konser penutup dengan konsep dan daftar lagu yang berbeda dari pertunjukan sebelumnya.

Konser akan digelar pukul 18.00 waktu Korea Selatan di Auditorium Universitas Wanita Ewha, Seoul.

Tiffany mengaku bersyukur karena sepanjang tahun ini dirinya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dan proyek musik. Momen satu dekade karier solonya pun menjadi alasan khusus untuk menghadirkan pertunjukan yang lebih berkesan bagi penggemar.

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"Karena tahun ini menandai ulang tahun ke-10 saya, saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam berbagai pekerjaan dan kegiatan. Dengan sukacita dan rasa syukur ini, saya juga sedang mempersiapkan daftar lagu baru," ujar Tiffany.

Ia juga berharap para penggemar dapat hadir merayakan momen spesial tersebut bersama dirinya.

Tiffany Young Kunjungi Enam Kota di Asia Konser di Seoul akan menjadi penutup perjalanan Edge of Calm Tour yang sebelumnya membawa Tiffany Young menyapa penggemar di sejumlah negara Asia.

Tur tersebut dimulai dari Hong Kong pada September 2026. Setelah itu, Tiffany melanjutkan pertunjukan ke Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, dan Bangkok.

Dalam rangkaian konser tersebut, Tiffany membawakan seluruh lagu dari album solo pertamanya, Edge of Calm, secara langsung di hadapan para penggemar.

Tak hanya memperkenalkan karya solonya, penyanyi kelahiran San Francisco, Amerika Serikat, itu juga menghadirkan nostalgia melalui lagu Girls' Generation, Into the New World. Lagu debut grup yang dirilis pada 2007 tersebut menjadi salah satu penampilan yang menghubungkan perjalanan karier Tiffany sebagai anggota grup dan penyanyi solo.

Kehadiran lagu tersebut sekaligus memberikan sentuhan emosional bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan musiknya sejak awal bersama Girls' Generation.

Siapkan Penampilan Spesial untuk Konser Seoul Berbeda dari pertunjukan di kota-kota sebelumnya, Tiffany tengah menyiapkan konsep khusus untuk konser penutup di Seoul.

Selain menyuguhkan daftar lagu baru, ia juga mempersiapkan produksi panggung yang dirancang memberikan pengalaman berbeda bagi penonton. Meski tetap mempertahankan karakter dan suasana musikal album Edge of Calm, susunan lagu serta arahan panggung akan mengalami penyesuaian.