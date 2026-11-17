JawaPos.com - Irish Bella dan Haldy Sabri sedang diselimuti kebahagiaan. Pasangan yang menikah pada 2024 tersebut sedang menanti kelahiran si buah hati.

Jika tidak ada halangan, proses persalinan perempuan berhijab tersebut akan dilaksanakan di sebuah rumah sakit di Jakarta pada 1 Januari 2027 mendatang. Meski hari persalinan sudah semakin dekat, Irish Bella-Haldy Sabri ini kompak masih merahasiakan jenis kelamin calon buah hatinya.

Selain merahasiakan jenis kelamin, Irish Bella dan Haldy Sabri juga memiliki kesepakatan untuk menjaga privasi anak mereka setelah lahir.

Haldy menyatakan tidak ingin wajah anaknya diungkap secara terbuka ke publik. Menurutnya, anak perlu mendapatkan ruang untuk tumbuh dan menjalani kehidupannya sendiri tanpa harus terekspos di media sosial.

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"Kayaknya tidak akan diekspos ya. Kita tidak mau melakukan eksploitasi anak," ujar Haldy Sabri saat ditemui di bilangan Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11).

Keputusan tersebut sebagai bentuk upaya Irish Bella dan Haldy Sabri dalam melindungi privasi si buah hati. Meski begitu, pasangan ini belum tahu sampai kapan buah hatinya akan dirahasiakan dari publik.

"Belum tahu sampai kapan," ujarnya.

Keinginan Haldy Sabri dan Irish Bella tersebut juga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan privasi anak di era digital. Paparan foto dan video anak di media sosial dapat meninggalkan jejak digital yang bakal sulit dihapus.