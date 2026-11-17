JawaPos.com - Irish Bella membocorkan tanggal persalinan si buah hati, buah cinta hasil pernikahannya dengan pengusaha Haldy Sabri. Jika tidak ada kendala, persalinan akan dilaksanakan pada awal tahun baru 2027.

Persalinan buah hati Irish Bella rencananya akan dilangsungkan melalui operasi caesar pada tanggal cantik, 1.1.2027 di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Persalinan tersebut sejatinya dimajukan sekitar 2 minggu dari hari perkiraan lahir (HPL) yang telah ditetapkan oleh dokter pada 15 Januari 2027.

"Kebetulan aja sih (tahun baru). HPL-nya itu tanggal 15 sebenarnya. Tapi karena harus operasi, dimajukan dua minggu sama dokternya. Jatuhnya tanggal 1," ujar Irish Bella saat ditemui di bilangan Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11).

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Usia kehamilan Irish Bella kini telah memasuki delapan bulan. Irish Bella pun mulai mempersiapkan diri untuk menyambut hari H persalinan.

Selain mempersiapkan mental menuju momen lahiran, Irish Bella juga sudah membeli berbagai kebutuhan bayi untuk menyambut kehadiran buah hatinya.

Selain itu, Irish Bella dan Haldy Sabri juga telah mempersiapkan nama untuk si buah hati. Namun sayangnya, pasangan ini masih memilih merahasiakan jenis kelamin bayinya.

"Gender-nya belum dikasih tahu nanti ya. Masih rahasia belum boleh dibocorkan," kata Irish Bella.