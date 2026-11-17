JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia musik Tanah Air. Penyanyi senior Djatu Parmawati meninggal dunia pada hari ini, Selasa (17/11) sekitar pukul 16.10 WIB. Ia mengembuskan napas terakhir di usia 71 tahun.

Kabar meninggalnya penyanyi yang populer pada era 1980-an tersebut dibenarkan pengamat musik Stanley Tulung.

"Iya benar Djatu Parmawati meninggal dunia hari ini," ungkap Stanley kepada JawaPos.com.

Kabar kepergian Djatu juga disampaikan langsung oleh putranya, Bagus Santosa, melalui pesan berantai yang diterima awak media.

Baca Juga:Tanggapan Raffi Ahmad Didesak Mundur Sebagai Utusan Khusus Presiden

Dalam pesan tersebut, Bagus menyampaikan bahwa sang ibunda telah berpulang pada Selasa sore. Pihak keluarga memohon doa dan meminta maaf apabila semasa hidup Djatu pernah melakukan kesalahan, baik melalui perkataan maupun perbuatan.

"Telah berpulang di pangkuan Bapa di Surga, Tuhan Yang Maha Esa, mama kami tersayang Ibu Djatu Parmawati pada Selasa, 17 November 2026 sekitar pukul 16.10 WIB di RS AL," tulis Bagus.

Keluarga menyampaikan rumah duka Djatu berada di kawasan Rungkut Mapan Tengah VII CF 19, Surabaya, Jawa Timur.

"Kami, selaku keluarga, memohon maaf jika mama saya ada salah, sikap dan khilaf," lanjut Bagus dalam pesan tersebut.

Kepergian Djatu Parmawati menjadi kabar kehilangan bagi dunia musik Indonesia, khususnya bagi penikmat lagu-lagu populer era 1980-an.

Djatu dikenal sebagai salah satu penyanyi yang mewarnai industri musik Tanah Air pada dekade 80-an. Namanya menjadi bagian dari perjalanan musik pop Indonesia ketika industri rekaman nasional berkembang dan melahirkan sejumlah penyanyi hebat.

Selama berkarier di dunia musik Tanah Air, Djatu Parmawati melahirkan sejumlah album yaitu Lilin Lilin Kecil, Pelita Hidup, Tangis Kerinduan, dan lain-lain. Ia juga merilis sejumlah single yakni Bunga dari Desa, Pelita hidup, Tiada Duanya, Bintang Terang, Tangis Kerinduan, dll.