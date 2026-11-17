JawaPos.com - Lenny Pearce akan menggelar pertunjukan di Tanah Air pada tahun depan dengan mengusung tajuk Lenny's Toddler Rave World Tour 2027. Pertunjukan musik interaktif ini ramah anak sehingga dapat dinikmati lintas usia.



Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 akan digelar di dua kota sekaligus, yakni Surabaya pada 1 Mei 2027 dan Jakarta pada 2 Mei 2027. Pertunjukan ini menawarkan pengalaman menikmati musik, menari, dan bermain bersama keluarga tanpa harus mengganggu waktu istirahat anak.

Para pengunjung tidak hanya disuguhkan pertunjukan musik, tapi juga berbagai aktivitas interaktif yang dapat dinikmati anak-anak bersama orang tua.

Lenny Pearce adalah DJ sekaligus produser musik asal Australia yang dikenal sebagai salah satu pelopor konsep Toddler Techno dan Family Raves.

Berbeda dari pertunjukan musik elektronik pada umumnya, konsep yang dibawanya secara khusus menyasar anak-anak dan keluarga. Lagu-lagu yang akrab di telinga anak diolah menjadi musik dengan irama dansa yang lebih energik, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia.

Popularitas Lenny Pearce berkembang melalui rangkaian tur internasional yang telah menjangkau Australia, Selandia Baru, Asia, dan Timur Tengah. Tur tersebut juga terus diperluas ke kawasan Amerika Utara dan Inggris.

Namanya pernah mendapat sorotan sejumlah media internasional, termasuk The New York Times, Los Angeles Times, TMZ, dan Billboard.

Lenny Pearce juga pernah berkolaborasi dengan berbagai merek hiburan anak, seperti Disney, Nickelodeon, Hasbro, Blippi, Paw Patrol, dan Warner Bros, serta merilis album bersama The Wiggles.

Kehadiran Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 di Indonesia menjadi alternatif hiburan keluarga yang menggabungkan musik, permainan, kreativitas, dan kebersamaan dalam satu rangkaian acara.