JawaPos.com - Konsep pesta dansa yang biasanya identik dengan hiburan orang dewasa kini hadir dalam format ramah anak. Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 akan menyapa keluarga Indonesia untuk pertama kalinya melalui pertunjukan musik interaktif yang dirancang khusus bagi balita dan orang tua.

Acara yang dipromotori Otello Asia ini dijadwalkan berlangsung di dua kota, yakni Surabaya pada 1 Mei 2027 dan Jakarta pada 2 Mei 2027. Mengusung slogan Big Beats. Little Feet. Home Before Bedtime., pertunjukan tersebut menawarkan pengalaman menikmati musik, menari, dan bermain bersama keluarga tanpa harus mengganggu waktu istirahat anak.

Di Indonesia, Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 mengusung konsep The Family Fun Journey dengan semangat One Ticket, Endless Family Fun!. Pengunjung tidak hanya disuguhkan pertunjukan musik, tetapi juga berbagai aktivitas interaktif yang dapat dinikmati anak-anak bersama orang tua.

Ada enam zona tematik yang disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung. Mulai dari Create – Creative Corner untuk aktivitas kreatif, Mix – Little DJ Studio bagi anak yang ingin mencoba menjadi DJ, hingga Play – Toddler Play Zone sebagai area bermain.

Selain itu, tersedia Colour – Giant Colouring Town yang mengajak anak bereksplorasi melalui aktivitas mewarnai, Little – Glam Studio untuk pengalaman berdandan, serta Snap – Snap & Play Wonderland sebagai area bermain sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga.

Puncak acara akan diisi penampilan Lenny Pearce. DJ dan produser musik asal Australia tersebut dikenal melalui konsep Toddler Techno yang mengubah lagu-lagu anak populer menjadi sajian musik dansa dengan aransemen elektronik yang energik.

Melalui pertunjukan ini, anak-anak dan orang tua dapat bernyanyi, bergerak, serta menari bersama dalam suasana yang dirancang ramah keluarga. Durasi pertunjukan sekitar 60 menit tanpa jeda, sehingga keluarga tetap memiliki waktu untuk beristirahat setelah menikmati acara.

Jadwal Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 di Indonesia Lenny's Toddler Rave World Tour 2027 akan berlangsung pada sore hari pukul 15.00 WIB di masing-masing kota.

Berikut jadwal lengkapnya:

Surabaya: Sabtu, 1 Mei 2027, pukul 15.00 WIB di The Westin Hotel.

Jakarta: Minggu, 2 Mei 2027, pukul 15.00 WIB di The Ritz-Carlton Pacific Place.

Seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk bernomor (numbered seating). Meski demikian, penonton tetap diperbolehkan berdiri dan menari untuk menikmati pertunjukan dengan semangat Dance Together, Rest Whenever!

Harga Tiket Lenny's Toddler Rave 2027 Tiket pertunjukan di Surabaya dan Jakarta tersedia dalam tiga kategori dengan harga:

Platinum: Rp950.000

Gold: Rp850.000

Silver: Rp750.000

Ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan calon pengunjung sebelum membeli tiket. Anak berusia 2 tahun ke atas wajib memiliki tiket sendiri. Sementara itu, anak berusia di bawah 2 tahun diperbolehkan masuk secara gratis apabila didampingi orang dewasa yang memiliki tiket.

Namun, anak di bawah 2 tahun tersebut harus duduk di pangkuan pendamping karena tidak mendapatkan kursi tersendiri.

Setiap akun pembelian dapat memesan maksimal 10 tiket. Nomor tempat duduk akan dikirimkan melalui email kepada pembeli tujuh hari sebelum acara berlangsung.

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